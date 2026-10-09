AFP
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El ex del Barcelona Ansu Fati se acerca a su regreso con el Mónaco ante el Toulouse tras su baja por lesión
Fati se acerca a su regreso en el Mónaco
Según Mundo Deportivo, el delantero de 23 años se ha marcado como objetivo el partido del sábado en casa contra el Toulouse como escenario para su debut oficial en la temporada 2026-27. Una distensión en el gemelo sufrida durante la pretemporada llevó a los servicios médicos a adoptar un enfoque prudente, retrasando su regreso hasta después del parón internacional. Su presencia en la convocatoria ahora depende de la autorización final del cuerpo técnico para garantizar que vuelva sin ningún riesgo de recaída.
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Señales alentadoras en el amistoso del Pisa
Los primeros indicios alentadores sobre su estado físico llegaron el 3 de octubre, cuando el Mónaco confirmó que había participado en un amistoso contra el Pisa. El exdelantero del Barcelona fue titular y disputó los primeros 45 minutos de una victoria por 2-0, sellada con un penalti de Folarin Balogun y un gol de Mika Biereth. Esa participación confirmó que su recuperación iba por buen camino tras semanas de rehabilitación individual.
Luis rebaja las expectativas sobre la estrella española
Reflexionando sobre esa puesta a punto, en declaraciones recogidas por Nice-Matin, Filipe Luis elogió la capacidad de Fati para generar peligro cada vez que recibe el balón cerca del área. Sin embargo, el técnico brasileño señaló que el delantero todavía debe pulir sus movimientos sin balón para aprovechar correctamente los espacios en ataque. Esa postura cautelosa refleja los planes de entrenamiento individualizados aplicados también a Balogun, Takumi Minamino y Mohammed Salisu para recuperar su mejor nivel con seguridad.
- PRESSE SPORTS
Un nuevo comienzo lejos de Cataluña
El Mónaco convirtió su cesión en un traspaso permanente en el verano de 2026 después de que marcara 12 goles en 30 partidos entre todas las competiciones la temporada pasada. Dejar atrás sus recurrentes problemas físicos sigue siendo vital si quiere cumplir la enorme promesa que mostró durante su irrupción desde La Masia. Con un calendario exigente por delante, sumar minutos con regularidad a las órdenes de Luis será crucial para consolidar su resurgir.
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