¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Kolo Muani JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

El ex de la Juventus Nicola Amoruso: «Kolo Muani no es un nueve, lo vería bien como segundo punta o como extremo»

Juventus
R. Kolo Muani

El exdelantero de la Juventus opina sobre el momento actual de la Vecchia Signora

Nicola Amoruso, exdelantero de la Juventus, entrevistado por TuttoJuve.com, habla sobre el momento actual de la Juventus.


Sobre la derrota ante el Sassuolo: "No es solo un tropiezo, es una derrota que duele muchísimo por cómo se produjo. La actuación fue de gran sufrimiento y Zhegrova, con su doblete, la había vuelto a igualar, pero no se puede perder un partido así si te llamas Juventus. Había que intentar ganarlo, no salir del Mapei con las manos vacías. Y, en cambio, llegó este gol de Adzic en el final, que pesa muchísimo en la moral y en la confianza. Ahora hace falta levantarse de inmediato y rápido".

  • Sobre Kolo Muani y Woltemade: "Kolo Muani no es un delantero centro, así que necesita campo y espacio. Yo lo vería mejor como segundo delantero o incluso como extremo, pero no es el momento adecuado para juzgarlos. Hay que dar tiempo tanto a él como a Woltemade para que puedan hacerlo bien".


    Sobre Zhegrova: "Zhegrova, en cambio, entró bien y, con el partido en marcha, puede tener esos destellos adecuados para poner en dificultades a cualquiera. Él también debe demostrar que tiene continuidad, de modo que pueda ser siempre determinante como lo fue ante el Sassuolo".

    • Anuncios

    ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Europa League
Juventus crest
Juventus
JUV
NEC Nimega crest
NEC Nimega
NEC