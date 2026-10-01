¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
West Ham United v Wrexham - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traducido por

El ex copropietario multimillonario del West Ham David Sullivan presenta una demanda de 150 millones de libras contra la BBC por un documental sobre conducta sexual inapropiada

West Ham
Championship

El ex copropietario del West Ham United David Sullivan, multimillonario, está emprendiendo acciones legales contra la BBC y reclama una indemnización de 150 millones de libras. La demanda llega después de la emisión en junio de un documental de Panorama, que acusó a Sullivan de conducta sexual inapropiada en el pasado. Sullivan niega rotundamente las acusaciones y exige la retirada permanente del programa.

  • Acciones legales contra la BBC

    Según The Athletic, Sullivan ha presentado una demanda por difamación ante el High Court contra la BBC por el programa 'Predator: The Billionaire Football Boss'. El documental incluía acusaciones de siete mujeres sobre la conducta de Sullivan durante las décadas de 1980 y 1990.

    Sullivan ha negado cualquier irregularidad y reclama 150 millones de libras en daños y perjuicios. Además, quiere una orden judicial para obligar a retirar el documental de las plataformas de la BBC e impedir una mayor publicación de las acusaciones, haciendo referencia a la sección 13 de la Defamation Act del Reino Unido. La BBC declinó hacer comentarios sobre el asunto.

  • FBL-ENG-PR-WEST-HAM-STOKEAFP

    Grave impacto financiero y personal

    Sullivan afirma que la BBC actuó con «temeraria indiferencia hacia la verdad, al optar deliberadamente por permanecer voluntariamente ciega» ante factores relacionados con las denuncias. Sullivan declaró que la cadena «presentó este conjunto de siete relatos no como agravios históricos discutidos y no corroborados..., sino como prueba concluyente de un ininterrumpido curso de explotación sexual delictiva durante treinta años».

    Sostiene que la emisión causó una «alienación comercial inmediata y grave, trastornos bancarios y una destrucción financiera cuantificable en sus amplias carteras de propiedades comerciales, capital privado e inversiones corporativas», al tiempo que ignoraba su angustia médicamente acreditada.

  • Dando un paso atrás del West Ham

    Sullivan dejó sus funciones en el West Ham tras unas acusaciones «relacionadas con mi vida personal», que rechazó con vehemencia por ser «fácticamente incorrectas». Al confirmar su dimisión como director, el club reveló que fue notificado de «la inminente publicación de graves acusaciones históricas».

    Sin embargo, el West Ham aclaró rápidamente que «ninguna de las acusaciones está relacionada con el West Ham United ni con ninguna de sus operaciones». En la misma línea que la postura del club, Sullivan añadió que «ninguna de las acusaciones está relacionada con mis más de 30 años en el fútbol». Finalmente, desestimó las acusaciones como «tristemente inevitables», dadas sus anteriores aventuras empresariales en la industria del entretenimiento para adultos.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • West Ham United v Portsmouth - Carabao Cup First RoundGetty Images Sport

    ¿Qué le espera ahora a Sullivan?

    Sullivan sigue teniendo una participación del 38,8 % en el West Ham, aunque los informes sugieren que está abierto a vender sus acciones en el club del Championship. Ahora, el Tribunal Superior determinará el desenlace de la demanda por difamación, lo que podría desencadenar una larga batalla legal entre Sullivan y la BBC.

Championship
West Ham crest
West Ham
WHU
Queens Park Rangers crest
Queens Park Rangers
QPR