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El ex copropietario multimillonario del West Ham David Sullivan presenta una demanda de 150 millones de libras contra la BBC por un documental sobre conducta sexual inapropiada
Acciones legales contra la BBC
Según The Athletic, Sullivan ha presentado una demanda por difamación ante el High Court contra la BBC por el programa 'Predator: The Billionaire Football Boss'. El documental incluía acusaciones de siete mujeres sobre la conducta de Sullivan durante las décadas de 1980 y 1990.
Sullivan ha negado cualquier irregularidad y reclama 150 millones de libras en daños y perjuicios. Además, quiere una orden judicial para obligar a retirar el documental de las plataformas de la BBC e impedir una mayor publicación de las acusaciones, haciendo referencia a la sección 13 de la Defamation Act del Reino Unido. La BBC declinó hacer comentarios sobre el asunto.
- AFP
Grave impacto financiero y personal
Sullivan afirma que la BBC actuó con «temeraria indiferencia hacia la verdad, al optar deliberadamente por permanecer voluntariamente ciega» ante factores relacionados con las denuncias. Sullivan declaró que la cadena «presentó este conjunto de siete relatos no como agravios históricos discutidos y no corroborados..., sino como prueba concluyente de un ininterrumpido curso de explotación sexual delictiva durante treinta años».
Sostiene que la emisión causó una «alienación comercial inmediata y grave, trastornos bancarios y una destrucción financiera cuantificable en sus amplias carteras de propiedades comerciales, capital privado e inversiones corporativas», al tiempo que ignoraba su angustia médicamente acreditada.
Dando un paso atrás del West Ham
Sullivan dejó sus funciones en el West Ham tras unas acusaciones «relacionadas con mi vida personal», que rechazó con vehemencia por ser «fácticamente incorrectas». Al confirmar su dimisión como director, el club reveló que fue notificado de «la inminente publicación de graves acusaciones históricas».
Sin embargo, el West Ham aclaró rápidamente que «ninguna de las acusaciones está relacionada con el West Ham United ni con ninguna de sus operaciones». En la misma línea que la postura del club, Sullivan añadió que «ninguna de las acusaciones está relacionada con mis más de 30 años en el fútbol». Finalmente, desestimó las acusaciones como «tristemente inevitables», dadas sus anteriores aventuras empresariales en la industria del entretenimiento para adultos.
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¿Qué le espera ahora a Sullivan?
Sullivan sigue teniendo una participación del 38,8 % en el West Ham, aunque los informes sugieren que está abierto a vender sus acciones en el club del Championship. Ahora, el Tribunal Superior determinará el desenlace de la demanda por difamación, lo que podría desencadenar una larga batalla legal entre Sullivan y la BBC.
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