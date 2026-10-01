El ex copropietario multimillonario del West Ham David Sullivan presenta una demanda de 150 millones de libras contra la BBC por un documental sobre conducta sexual inapropiada

Según The Athletic, Sullivan ha presentado una demanda por difamación ante el High Court contra la BBC por el programa 'Predator: The Billionaire Football Boss'. El documental incluía acusaciones de siete mujeres sobre la conducta de Sullivan durante las décadas de 1980 y 1990.

Sullivan ha negado cualquier irregularidad y reclama 150 millones de libras en daños y perjuicios. Además, quiere una orden judicial para obligar a retirar el documental de las plataformas de la BBC e impedir una mayor publicación de las acusaciones, haciendo referencia a la sección 13 de la Defamation Act del Reino Unido. La BBC declinó hacer comentarios sobre el asunto.