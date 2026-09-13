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El ex capitán del Pescara Andrea Camplone, en cuidados intensivos tras desplomarse durante un partido de pádel
Colapso repentino durante un partido de pádel
La emergencia se produjo en un polideportivo de Montesilvano cuando el ex lateral derecho perdió repentinamente el conocimiento durante un partido de pádel sobre las 18:30 hora local, según Il Messaggero. Un médico presente en el recinto le administró de inmediato las primeras atenciones antes de que llegaran los equipos de emergencias médicas del 118 y desplegaran un dispositivo mecánico de compresión torácica para la reanimación. Fue intubado rápidamente en el lugar y trasladado de urgencia en código rojo al Hospital Civil Spirito Santo de Pescara.
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Estado estable tras la cirugía
Las autoridades médicas del hospital confirmaron que durante la noche se llevó a cabo con éxito un procedimiento urgente de hemodinámica, lo que deja su estado estable en cuidados intensivos. Los médicos han mantenido un pronóstico reservado debido a sus antecedentes de complicaciones cardiovasculares. La monitorización continua sigue centrada en su recuperación tras la parada cardiaca repentina.
Distinguida carrera futbolística italiana
La figura legendaria capitaneó al Pescara en dos ascensos a la Serie A a las órdenes de Giovanni Galeone, en 1987 y 1992. Su trayectoria continuó en el Perugia, donde logró ascensos consecutivos hasta alcanzar la máxima categoría antes de guiar posteriormente al mismo club al título de la Serie C 2013-14 como entrenador. Su carrera en los banquillos del fútbol italiano también incluyó etapas al frente de Virtus Lanciano, Benevento, Bari, Cesena y Catania.
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La supervisión hospitalaria sigue siendo crítica
Equipos médicos especializados están programando más exámenes y evaluaciones posteriores a la intubación antes de emitir un boletín médico actualizado. Las autoridades policiales locales también han sido informadas del incidente en la instalación deportiva de acuerdo con los procedimientos habituales para completar los informes oficiales.
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