Según el Daily Mail, el extraordinario incidente se produjo en el minuto 70 del partido en Fratton Park, con el Cardiff perdiendo 2-0 ante sus anfitriones recién ascendidos. Bielik fue a toda prisa a recoger el balón de la línea de banda mientras su equipo buscaba desesperadamente una remontada en los últimos minutos.

En lugar de devolver el balón, un joven aficionado del Portsmouth lo lanzó por encima de la cabeza de Bielik. Como respuesta inmediata, Bielik metió el brazo en la grada y pareció agarrar al espectador por el cuello. El aficionado se levantó rápidamente, apartó a Bielik de un empujón y pareció abofetear al centrocampista en la cara, lo que provocó la indignación del público local que se encontraba alrededor.