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El ex canterano del Arsenal Krystian Bielik evita el castigo tras un impactante altercado físico con un aficionado del Portsmouth
Pelea en la grada
Según el Daily Mail, el extraordinario incidente se produjo en el minuto 70 del partido en Fratton Park, con el Cardiff perdiendo 2-0 ante sus anfitriones recién ascendidos. Bielik fue a toda prisa a recoger el balón de la línea de banda mientras su equipo buscaba desesperadamente una remontada en los últimos minutos.
En lugar de devolver el balón, un joven aficionado del Portsmouth lo lanzó por encima de la cabeza de Bielik. Como respuesta inmediata, Bielik metió el brazo en la grada y pareció agarrar al espectador por el cuello. El aficionado se levantó rápidamente, apartó a Bielik de un empujón y pareció abofetear al centrocampista en la cara, lo que provocó la indignación del público local que se encontraba alrededor.
Intervienen los árbitros
El altercado provocó una interrupción importante, con el partido detenido durante tres minutos mientras los oficiales intentaban desesperadamente restablecer el orden. Otro espectador elevó aún más la tensión al lanzar un segundo balón, que golpeó en la parte posterior de la cabeza al defensa del Cardiff Perry Ng.
El árbitro Ben Speedie intervino para hablar con el entrenador del Portsmouth, John Mousinho, y el técnico del Cardiff, Brian Barry-Murphy, junto con los capitanes de ambos clubes. Tras la demora, la seguridad del estadio expulsó oficialmente al aficionado implicado en el enfrentamiento inicial con Bielik. El partido finalmente se reanudó y terminó con una victoria por 2-0 del Portsmouth gracias a los goles de Conor Shaughnessy y Marezi.
Evitando un castigo inmediato
A pesar de la dureza del choque, Bielik evitó de forma sorprendente cualquier castigo adicional por parte del árbitro durante el partido. Bielik ya había visto una tarjeta amarilla en el minuto nueve, pero no recibió una segunda amarilla ni una tarjeta roja directa por su papel en el altercado junto a la banda.
Finalmente fue sustituido en el tiempo añadido, mientras el Cardiff sufría otra decepcionante derrota. El Cardiff sigue en la zona de descenso, en la 22.ª posición tras no lograr ni una sola victoria en sus primeros cinco partidos de liga, mientras que el Portsmouth ascendió hasta el 13.º puesto de la clasificación.
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Posible acción disciplinaria
Aunque Bielik evitó una sanción inmediata sobre el terreno de juego, aún podría enfrentarse a una acción disciplinaria retrospectiva por parte de la Federación Inglesa. Es probable que la FA revise minuciosamente las imágenes del partido para determinar si procede una multa o una larga sanción. Ninguno de los dos clubes ha emitido aún comunicados oficiales sobre el incidente, pero se esperan más investigaciones.
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