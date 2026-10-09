Gianluca Rocchi debuta como nuevo comentarista de DAZN para la temporada 2026-27 de la Serie A Enilive, poniendo a disposición del público su experiencia adquirida al máximo nivel del fútbol italiano e internacional. El exárbitro y responsable de la CAN para la Serie A y la Serie B será uno de los protagonistas fijos de Fuoriclasse powered by Haier, el show de los domingos por la nochede DAZNpresentado por Diletta Leotta.
El ex árbitro y responsable de la CAN para la Serie A y la Serie B Gianluca Rocchi se incorpora al equipo de talentos de DAZN
NUEVO TALENTO
La reanudación de la liga tras el parón de la selección marcará, por tanto, su debut como nuevo talento de DAZN: el domingo 11 de octubre para el Cagliari-Juventus de las 20:45, en exclusiva en DAZN, el exárbitro, que presume de 529 partidos arbitrados en su carrera, entre ellos una final de la Europa League, una de la Supercopa de Europa, una de la Copa Italia y una de la Supercopa Italiana, y que ha tenido la oportunidad de ver de cerca a numerosos grandes campeones, estará en el estudio en el postpartido junto a Andrea Stramaccioni, Valon Behrami y Andrea Marinozzi.
DEBATE ENRIQUECIDO
“Quiero dar las gracias a DAZN por esta nueva oportunidad. Siempre me ha gustado afrontar nuevos retos y este me entusiasma especialmente, porque me permitirá hablar de una de mis mayores pasiones, el fútbol, desde todos los ángulos. Estoy deseando volver a empezar y ponerme a prueba en un papel distinto al que estoy acostumbrado, acompañando a los aficionados también en la lectura más técnica de las dinámicas de juego que pueden influir en las decisiones arbitrales”, comenta Gianluca Rocchi.
Su presencia enriquecerá el debate con análisis, comentarios y profundizaciones sobre los protagonistas que salten al campo, sobre losprincipales temas del campeonato y sobre las dinámicas que animan cada jornada de la Serie A.
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