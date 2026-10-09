El club abordó oficialmente la situación y emitió un comunicado para confirmar las intenciones de la propiedad. «The Friedkin Group está explorando nuevas opciones de inversión para el Everton Football Club, incluida la posible venta de una participación mayoritaria», dijo el Everton.

«Cuando TFG se convirtió en custodio del Everton, el club afrontaba una importante incertidumbre financiera y desafíos tanto dentro como fuera del campo», continuó el comunicado. «La prioridad inmediata era proporcionar la estabilidad, la inversión y el apoyo necesarios para asegurar el futuro del club, incluido ayudar a completar por fin el estadio prometido desde hace tiempo para su merecida afición.

«Con esa base ya asentada de forma segura, ha llegado el momento de considerar el siguiente capítulo para el Everton. Solo atenderemos el interés de partes que creemos firmemente que serán las adecuadas para llevar al club hacia adelante y construir sobre el impulso que ya se ha establecido.

«A lo largo de este proceso, el enfoque de TFG seguirá siendo el mismo. Apoyaremos al club en todo lo necesario para lograr el éxito sobre el terreno de juego y continuaremos con los esfuerzos para marcar una diferencia positiva en las comunidades a las que sirve el club. TFG y el club no harán más comentarios mientras este trabajo esté en marcha».



