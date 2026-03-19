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El Everton recibe consejos sobre cómo retener a su «talento único» este verano, ante el interés del Manchester United y el Arsenal, mientras se advierte al equipo de que no debe venderlo por una suma desorbitada
Habilidades: lo que Ndiaye aporta al Everton
El Everton fichó a Ndiaye por tan solo 17 millones de libras (23 millones de dólares) en el verano de 2024. Ese acuerdo, cerrado con el Marsella, ha resultado ser toda una ganga. El mediapunta de 26 años se ha convertido en una pieza clave en la maquinaria de la Premier League que David Moyes está construyendo en Merseyside.
Ndiaye anotó 11 goles en todas las competiciones la temporada pasada y suma cinco tantos, además de tres asistencias, en la 2025-26. Su capacidad para superar a los defensas y llevar el balón sin esfuerzo por el campo ha llamado la atención de los principales equipos de Inglaterra y de toda Europa.
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Por qué se considera que Ndiaye es un talento especial
A Gray no le sorprende que crezcan los rumores sobre un posible traspaso. El exjugador de los Toffees, en declaraciones a GOAL en colaboración con BetSelect.co.uk, explica qué hace especial a Ndiaye: «Es un regateador. No vemos a muchos así hoy en día. Es un jugador al que le gusta correr con el balón, le gusta regatear a los rivales, es rápido, tiene talento, cuenta con una gran técnica y, además, parece tener una actitud realmente buena. Y fue una ganga que el Everton lo fichara por el dinero que pagó por él.
«Y, sí, lo ha hecho de maravilla, llamando mucho la atención, y va a ser un gran, gran reto para el Everton también. Si el Everton pudiera colarse en el fútbol europeo de cualquier forma, eso contribuiría en gran medida a que él se quedara allí. Pero Moyes es muy persuasivo, y me gusta David. Es un buen entrenador. Lo conozco bien, obviamente, y creo que estaría desesperado por retenerlo, porque es un talento único.
«Su forma de jugar, cómo le pasas el balón y él se lo lleva en un paseo de unos 30 segundos, y tú puedes tomarte un respiro mientras él regatea a tres o cuatro jugadores. Es ese tipo de jugador. Así que David estará desesperado por retenerlo».
Precio: ¿Cuánto valdría Ndiaye en 2026?
Cuando se le preguntó si le sorprendía que el Everton apenas tuviera competencia por Ndiaye a la hora de traerlo de vuelta al fútbol inglés —dado que su talento se puso de manifiesto por primera vez en el Sheffield United—, Gray añadió: «Bueno, eso es lo que pasa. Quiero decir, si haces bien tu trabajo de ojeador. Y ese fue un caso extraño, porque estaba dando algunos titulares, sí, en un equipo que estaba pasando por muchas, muchas dificultades. Pero nadie, no sé por qué, qué vieron y qué les disgustó de él. No lo sé, pero eso benefició al Everton, así que no nos vamos a quejar».
El Everton tiene a Ndiaye vinculado a un contrato hasta 2029, por lo que no tiene ninguna presión para venderlo. Sin embargo, si se abrieran a ofertas, lo más probable es que obtuvieran un beneficio considerable por el extremo nacido en Francia.
Cuando se le preguntó si podría generar una cifra cuatro veces superior a la que lo llevó a Merseyside, Gray dijo sobre el precio de venta de Ndiaye: «Fácil, fácil, fácil, fácil. Te diré lo que quieres saber: es un jugador en el campo. Creo que el dinero en el banco no te hace subir en la liga. Puede servir para comprar nuevos jugadores, pero ¿qué pierdes? Pierdes a un jugador realmente bueno que es una pieza muy importante del equipo.
«En defensa, vale, te puedes salir con la tuya. Si vendes defensas, siempre pienso que puedes traer a otros que sepan defender y enseñarles, pero el talento que tiene es muy difícil de replicar y de enseñar. Es un futbolista nato y con talento, así que intentar replicar eso, incluso con otros 60-70 millones de libras, va a ser muy difícil. Además, hay que animar a alguien a que venga, lo cual nunca es fácil».
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A por la Europa League: el Everton lucha por terminar entre los siete primeros
El Everton es consciente de las miradas de admiración que siguen dirigiéndose hacia Ndiaye. Gray tiene razón al sugerir que clasificarse para las competiciones europeas contribuiría al objetivo común de retener a los jugadores más valiosos en el Hill Dickinson Stadium, ya que los hombres de Moyes ocupan el octavo puesto en la clasificación de la Premier League —muy cerca de los puestos europeos— cuando aún quedan ocho partidos por disputar.
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