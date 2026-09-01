El Everton ha presentado una oferta a última hora para fichar a Zirkzee cedido por el Manchester United, según Sky Sports. El movimiento se produce durante las últimas horas del mercado de fichajes, con David Moyes buscando reforzar sus opciones en ataque.

Zirkzee había sido relacionado insistentemente con un regreso a Italia durante todo el verano, con la Juventus supuestamente en cabeza en la carrera y la Fiorentina mostrando también un fuerte interés. Sin embargo, una posible operación para unirse a la Fiorentina se vino abajo recientemente, ya que, según se informa, el jugador rechazó el movimiento, lo que abrió la puerta a que el Everton entrara en escena. El club de Merseyside ha actuado con rapidez para intentar mantener al jugador de 24 años en la Premier League.