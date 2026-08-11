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El Everton ficha a Brennan Johnson, del Crystal Palace, mientras Dwight McNeil se marcha en sentido contrario

Fichajes
B. Johnson
Everton
D. Moyes
Premier League

El Everton ha completado oficialmente el fichaje de Brennan Johnson, procedente del Crystal Palace, con un contrato de cuatro años. La operación incluye el traspaso de Dwight McNeil en la dirección opuesta, a Selhurst Park, en un intercambio de jugadores de alto perfil.

  • El Everton cierra el fichaje de un extremo

    El Everton ha reforzado oficialmente su plantilla al completar el fichaje de Johnson, un extremo dinámico procedente del Crystal Palace, rival en la Premier League. La llegada aporta energía renovada y desequilibrio ofensivo al conjunto de Goodison Park, mientras se acelera la preparación para la nueva temporada.

    El internacional galés de 25 años ha firmado un contrato de cuatro años con el club. Los aficionados del Everton estarán deseando ver cómo influye el versátil atacante en la delantera del equipo tras su llegada a Merseyside.

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  • Everton FC v Crystal Palace FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    McNeil se marcha a Selhurst Park

    El acuerdo simultáneo ha allanado el camino para una salida notable de Goodison Park. McNeil ha dejado oficialmente el club en un traspaso permanente y se marcha en la dirección opuesta para fichar por el Crystal Palace.

    McNeil se va tras cuatro temporadas de comprometido servicio sobre el terreno de juego, después de haberse incorporado originalmente al Everton en julio de 2022. Este intercambio directo permite a ambos clubes cubrir necesidades tácticas clave de cara a la próxima campaña.

  • El refuerzo de la plantilla está en marcha

    El estructurado acuerdo de intercambio pone de relieve un enfoque proactivo por parte de la cúpula del Everton en las últimas semanas del mercado. Reforzar posiciones clave en ataque ha sido una prioridad mientras el club busca construir sobre las bases anteriores.

    Integrar caras nuevas mientras se mantiene la estabilidad en el vestuario sigue siendo crucial para el cuerpo técnico. El club espera que estos ajustes estratégicos den resultados inmediatos sobre el terreno de juego.

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  • David MoyesGetty Images

    Pensando en los próximos partidos

    Con los ajustes de la plantilla ya finalizados, la atención se centra rápidamente en el próximo calendario de partidos. Brennan Johnson tratará de causar una impresión inmediata en los entrenamientos y de entrar en la pelea por un puesto a las órdenes del entrenador.

    El Everton está totalmente centrado en preparar sus próximas pruebas cruciales en su objetivo de comenzar con fuerza. El equipo espera aprovechar este nuevo impulso para sumar puntos vitales en la liga.

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