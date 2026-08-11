El Everton ha reforzado oficialmente su plantilla al completar el fichaje de Johnson, un extremo dinámico procedente del Crystal Palace, rival en la Premier League. La llegada aporta energía renovada y desequilibrio ofensivo al conjunto de Goodison Park, mientras se acelera la preparación para la nueva temporada.

El internacional galés de 25 años ha firmado un contrato de cuatro años con el club. Los aficionados del Everton estarán deseando ver cómo influye el versátil atacante en la delantera del equipo tras su llegada a Merseyside.