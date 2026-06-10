El Everton deberá pagar al Burnley 35 millones de libras por daños e intereses, tras incumplir las normas financieras. De esa cifra, 26 millones corresponden a indemnización y 9,1 millones a intereses.
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El Everton debe pagar 35 millones de libras al Burnley por infringir las normas financieras. Ahora se espera la resolución sobre el Manchester City
EL COMUNICADO DEL EVERTON
El Everton FC muestra sorpresa e indignación por la decisión de la Comisión Disciplinaria Independiente de la Premier League, que le obliga a indemnizar al Burnley FC por incumplir el reglamento PSR en junio de 2022.
El club ha recurrido la decisión y sostiene que es errónea tanto en derecho como en hecho.
El Club rechaza las conclusiones que atribuyen al Everton una ventaja deportiva por esa infracción, ya sancionada deportivamente.
Además, crea un precedente peligroso al sostener que un club puede incumplir las normas financieras en cualquier momento del ejercicio.
El Club cree que la sentencia tergiversa las pruebas presentadas por sus representantes legales y confía en que el recurso prospere.
El club está convencido de que cumple la normativa PSR y cuenta con la confirmación de la Premier League de que esta decisión no debería derivar en nuevas sanciones. Los aficionados pueden confiar en que la propiedad, con renovada determinación, trabaja para devolver al Everton a lo más alto del fútbol inglés.
No habrá más comentarios hasta que concluya con éxito el proceso de apelación.
¿QUÉ HA PASADO?
El Burnley solicitó una indemnización tras la sanción al Everton por incumplir las normas de rentabilidad y sostenibilidad (PSR) de la Premier League en la temporada 2021-22, curso en el que el Burnley descendió.
El 17 de septiembre, en el Centro Internacional para la Resolución de Controversias, cerca de la catedral de St. Paul en Londres, comenzaron las audiencias de este conflicto abierto hace más de cuatro años.
Según The Athletic, el Burnley alega que habría evitado el descenso si al Everton se le hubiera restado puntos en 2021-22. El Everton terminó la campaña con cuatro puntos más que el Burnley y se mantuvo en la categoría; luego recibió una sanción de seis puntos en la temporada 2023-24.
El descenso le hizo perder importantes ingresos de la Premier League, sobre todo por derechos televisivos y patrocinios. Los balances del club reflejan un desplome de los ingresos televisivos: de 104,9 millones de libras en 2021-22 a 47,8 millones en 2022-23. Por ello, el Burnley reclama 60 millones de libras en concepto de lucro cesante.
Tras recurrir la sanción, el Everton admitió haber superado el límite de gasto de 19,5 millones de libras. En noviembre de 2023 se le impusieron 10 puntos de penalización, luego reducidos a seis. Antes, el club ya había alcanzado un acuerdo extrajudicial con el Leeds United, que lo superó por una posición en la temporada 2021-22.
Y AHORA, ATENCIÓN AL MANCHESTER CITY
El caso recuerda a la demanda del Sheffield United contra el West Ham en 2006-07, cuando Carlos Tevez ayudó al club londinense a evitar el descenso. Luego se descubrió que Tevez era inelegible, y el Sheffield United recibió 20 millones de libras en un acuerdo.
Ahora, ante las 115 acusaciones de la Premier League contra el Manchester City, varios clubes podrían sumarse para reclamar indemnizaciones, ya que este precedente legal lo respalda.