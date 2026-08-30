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El Everton acelera para fichar a Folarin Balogun después de que el club haya presentado una oferta de 18 millones de euros al Mónaco, con el delantero estadounidense habiendo acordado ya sus condiciones personales
El Everton presenta una oferta formal por la estrella estadounidense
El Everton ha activado oficialmente su ofensiva por Balogun al presentar una propuesta concreta al AS Monaco, mientras busca cerrar un fichaje de impacto antes del cierre del mercado.
El Everton trabaja con una urgencia renovada en los últimos días de la ventana de fichajes, y el internacional estadounidense ha emergido como la prioridad principal del equipo de captación del club. Según el periodista belga Sacha Tavolieri, el Everton ha presentado una propuesta de 18 millones de euros a sus homólogos del AS Monaco y está presionando para fichar al delantero estadounidense.
El interés por Balogun llega en un momento de cambios significativos dentro de la plantilla del Everton. El club tuvo recientemente que gestionar tensiones internas en relación con posibles salidas, en particular al verse obligado a cancelar una operación por el joven talento Harrison Armstrong.
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Balogun da luz verde al movimiento a Goodison
Lo que es crucial para el Everton es que se dice que el propio jugador está totalmente comprometido con el proyecto. Los informes indican que Balogun ya ha comunicado a su club actual su deseo de salir y ha señalado Merseyside como su destino preferido.
Se entiende que no se espera que las condiciones personales sean un problema, ya que el ex del Arsenal ya ha alcanzado un acuerdo de principio sobre un contrato para regresar a la Premier League. El delantero ahora espera a que ambos clubes encuentren un terreno común sobre la tarifa de traspaso, después de que el Mónaco se mostrara previamente reticente a autorizar una venta en este mercado.
El Tottenham se retira de la carrera por Balogun
La persecución de Balogun llega después de un periodo en el que el delantero estuvo fuertemente vinculado con otros clubes de la Premier League, incluido el Tottenham Hotspur. Sin embargo, con el Tottenham incorporando a jugadores como Omar Marmoush y Savio, el camino hacia el norte de Londres parece haberse cerrado para el estadounidense. Esto ha permitido al Everton adelantarse a sus rivales.
El movimiento para fichar a Balogun forma parte de una reorganización más amplia del ataque que implica complejas negociaciones con el Tottenham por otro personal.
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La postura del Mónaco y la cuenta atrás final
A pesar del optimismo del Everton, el acuerdo por Balogun todavía no está cerrado. El AS Monaco se ha mostrado algo reacio a perder al delantero, especialmente dado el interés mostrado por el Paris Saint-Germain a principios de verano.
Durante las negociaciones por Maghnes Akliouche, el PSG habría planteado la posibilidad de llevar a Balogun al Parque de los Príncipes. Aunque sigue sin estar claro si los campeones de Francia darán continuidad a ese primer interés con una oferta formal propia, el Everton ha decidido moverse primero para asegurarse de estar en primera posición.
Las próximas 24 a 48 horas serán decisivas para la temporada del Everton. Si logra cerrar con éxito las llegadas tanto de Richarlison como de Balogun, supondría uno de los mercados de fichajes más ambiciosos de la historia reciente del club.
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