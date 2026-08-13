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Real Club Celta v SC Freiburg - UEFA Europa League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

El estreno liguero del Celta de Vigo, en riesgo mientras LaLiga inspecciona el césped por un brote de hongos

Celta Vigo
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Celta Vigo vs Osasuna
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El partido inaugural del Celta de Vigo en LaLiga contra Osasuna está en seria duda tras un grave brote de hongos en el césped del estadio de Balaídos. Los inspectores de la liga evaluarán en las próximas 24 horas el estado del terreno de juego dañado para determinar si el encuentro puede disputarse según lo previsto, y, según se informa, el Celta ha solicitado un aplazamiento.

  • Un hongo afecta al césped de Balaídos

    El partido inaugural de LaLiga de la temporada 2026-27 entre el Celta y Osasuna, programado para la noche del domingo en el Estadio de Balaídos, se enfrenta a un posible aplazamiento. Según BBC Sport, responsables de LaLiga inspeccionarán el recinto, con capacidad para 24.870 espectadores, para evaluar el estado del terreno de juego tras un brote de hongos. Según se informa, el Celta ha presentado una solicitud formal para retrasar el partido, mientras que Osasuna sigue dispuesto a jugar según lo previsto.

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    La decisión sobre el aplazamiento está cerca

    Las autoridades de la liga están actuando con rapidez y llevarán a cabo una inspección del terreno de juego in situ en Vigo en las próximas 24 horas para decidir el futuro del partido. El veredicto oficial llegará de inmediato una vez que los inspectores revisen el alcance de los daños en el césped. Este problema en la superficie supone el último contratiempo para Balaídos, que actualmente está inmerso en una remodelación a largo plazo como posible sede del Mundial de 2030.

  • Los retrasos de la Copa del Mundo impactan

    El Celta tenía originalmente el derecho a aplazar el partido después de que el delantero Borja Iglesias alcanzara la final del Mundial con España, pero decidió no ejercer esa opción. Otros equipos de la máxima categoría, entre ellos el Real Madrid, el Barcelona y el Valencia, optaron por retrasar sus partidos inaugurales hasta más adelante en el mes debido a la participación de jugadores en el gran evento. Mientras tanto, las obras de renovación en Balaídos prevén ampliar la capacidad del estadio hasta entre 40.000 y 44.000 asientos una vez finalizadas.

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  • RC Celta de Vigo v Sevilla FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Inicio incierto para el Celta

    El Celta espera ahora la resolución final de La Liga antes de ultimar sus preparativos para la jornada inaugural de la competición doméstica. No poder disputar el partido según lo previsto dejaría al equipo de Claudio Giraldez ante un calendario cargado más adelante, especialmente teniendo en cuenta los ajustes más amplios del calendario tras el Mundial. Si se concede un aplazamiento, es probable que el Celta inicie la temporada en su siguiente partido fuera de casa mientras continúan los trabajos de restauración en el césped de Balaídos.

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