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El estreno liguero del Celta de Vigo, en riesgo mientras LaLiga inspecciona el césped por un brote de hongos
Un hongo afecta al césped de Balaídos
El partido inaugural de LaLiga de la temporada 2026-27 entre el Celta y Osasuna, programado para la noche del domingo en el Estadio de Balaídos, se enfrenta a un posible aplazamiento. Según BBC Sport, responsables de LaLiga inspeccionarán el recinto, con capacidad para 24.870 espectadores, para evaluar el estado del terreno de juego tras un brote de hongos. Según se informa, el Celta ha presentado una solicitud formal para retrasar el partido, mientras que Osasuna sigue dispuesto a jugar según lo previsto.
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La decisión sobre el aplazamiento está cerca
Las autoridades de la liga están actuando con rapidez y llevarán a cabo una inspección del terreno de juego in situ en Vigo en las próximas 24 horas para decidir el futuro del partido. El veredicto oficial llegará de inmediato una vez que los inspectores revisen el alcance de los daños en el césped. Este problema en la superficie supone el último contratiempo para Balaídos, que actualmente está inmerso en una remodelación a largo plazo como posible sede del Mundial de 2030.
Los retrasos de la Copa del Mundo impactan
El Celta tenía originalmente el derecho a aplazar el partido después de que el delantero Borja Iglesias alcanzara la final del Mundial con España, pero decidió no ejercer esa opción. Otros equipos de la máxima categoría, entre ellos el Real Madrid, el Barcelona y el Valencia, optaron por retrasar sus partidos inaugurales hasta más adelante en el mes debido a la participación de jugadores en el gran evento. Mientras tanto, las obras de renovación en Balaídos prevén ampliar la capacidad del estadio hasta entre 40.000 y 44.000 asientos una vez finalizadas.
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Inicio incierto para el Celta
El Celta espera ahora la resolución final de La Liga antes de ultimar sus preparativos para la jornada inaugural de la competición doméstica. No poder disputar el partido según lo previsto dejaría al equipo de Claudio Giraldez ante un calendario cargado más adelante, especialmente teniendo en cuenta los ajustes más amplios del calendario tras el Mundial. Si se concede un aplazamiento, es probable que el Celta inicie la temporada en su siguiente partido fuera de casa mientras continúan los trabajos de restauración en el césped de Balaídos.
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