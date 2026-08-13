El estreno liguero del Celta de Vigo, en riesgo mientras LaLiga inspecciona el césped por un brote de hongos

El Celta tenía originalmente el derecho a aplazar el partido después de que el delantero Borja Iglesias alcanzara la final del Mundial con España, pero decidió no ejercer esa opción. Otros equipos de la máxima categoría, entre ellos el Real Madrid, el Barcelona y el Valencia, optaron por retrasar sus partidos inaugurales hasta más adelante en el mes debido a la participación de jugadores en el gran evento. Mientras tanto, las obras de renovación en Balaídos prevén ampliar la capacidad del estadio hasta entre 40.000 y 44.000 asientos una vez finalizadas.