Según los datos de la FIFA, los jugadores ingleses corrieron mucho en su debut en el Mundial de Estados Unidos, tal como quiere Thomas Tuchel, que busca replicar la alta intensidad de la Premier League. pese a los desafíos climáticos que afrontan los Tres Leones en este torneo.
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El estilo de la Premier League... ¿Conseguirá Tuchel frenar a los rivales de Inglaterra en el Mundial?
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Estrategia para escapar del infierno del tiempo
Según el periódico británico «The Athletic», al elegir su sede de entrenamiento para el actual Mundial, Dibujaron una línea horizontal en el mapa de Estados Unidos, pues al sur de ella las temperaturas serían tan altas que impedirían entrenar a diario en lo que se prevé como el Mundial más caluroso desde 1994.
Sin embargo, tampoco querían ir muy al norte para garantizar un clima lo bastante cálido que facilitara la aclimatación de los jugadores.
El calor ha marcado como nunca la preparación inglesa: Thomas Tuchel, que asistió al Mundial de Clubes el verano pasado, analizó lo que un equipo europeo necesita para ganar.
El segundo entrenador, Anthony Barry, mencionó un «modelo de juego resistente al calor» pensado para triunfar en Norteamérica.
Por ello, la delegación viajó cuanto antes a Florida para que los jugadores se adaptaran al clima y estuvieran «preparados para afrontar la falta de descanso».
¿Cómo llevó Tuchel la locura de la Premier League a Estados Unidos?
En su debut en Dallas el miércoles, Inglaterra mostró su estilo habitual: un ritmo y una intensidad en la segunda parte ante Croacia que recordaron a la Premier League, algo inusual en el fútbol internacional.
Es justo lo que Tuchel prometió, aunque pocos lo esperaban en un torneo donde se preveían bloques defensivos, contraataques y jugadas a balón parado.
Al final del partido, las estadísticas oficiales de la FIFA indican que los jugadores de Inglaterra recorrieron 117 kilómetros, y solo ocho selecciones de las 47 participantes les superaron en la primera jornada.
Además, recorrieron 6,6 km en lo que la FIFA llama «carrera de categoría IV» (20-25 km/h), solo superados por Francia, Jordania, Brasil y Austria.
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El truco del techo cerrado
Un gran esfuerzo físico permitió a Inglaterra imponer su juego a Croacia en la primera ronda.
Sin embargo, Inglaterra jugó el miércoles en el estadio AT&T, bajo techo y con aire acondicionado a unos 22 °C (72 °F).
Los jugadores no sufrieron el sol abrasador de Texas, que alcanzó los 34 °C; de haber sido así, quizá no habrían podido correr tanto y superar a Croacia.
Aun así, el ambiente húmedo bajo el techo cerrado agotó a los jugadores, que al final parecían exhaustos física y mentalmente mientras escuchaban a los aficionados ingleses cantar «Wonder Wall».
Tuchel admitió tras el partido: «Algunos jugadores sufrieron por el calor y la humedad; el encuentro fue intenso y duro, sin sorpresas».
Además, indicó que John Stones, con pocos minutos la temporada pasada en el Manchester City, sufrió calambres en ambas piernas al final por la intensidad.
Tras revisar las estadísticas de esfuerzo, Tuchel afirmó: «Han hecho un gran trabajo».
Los jugadores confirmaron que el ambiente era húmedo y agotador, y que en el vestuario todos estaban muy cansados; eso me gusta, porque significa que hemos logrado algo y es justo lo que necesitamos».
Campos sin aire acondicionado
El mayor reto para Inglaterra será mantener este estilo en Foxborough y Nueva Jersey la próxima semana, ante Ghana y Panamá, pues ninguno de esos estadios tiene el mismo sistema de aire acondicionado que el de Dallas.
Por suerte para Inglaterra, las previsiones para Foxborough apuntan a un tiempo cálido (unos 24 °C) y lluvioso el martes por la tarde, mientras que en Nueva Jersey se esperan 27 °C y más lluvia, lo que podría aliviar el problema a corto plazo.
Si Inglaterra mantiene el liderato del grupo —lo más probable ahora—, su ruta pasará por Atlanta y Ciudad de México antes de llegar a Miami en cuartos de final.
Atlanta tiene estadio climatizado, pero en Miami las temperaturas pueden superar 35 °C con una humedad asfixiante.
Además, los ingleses ya entrenaron en Florida antes del torneo, lo que les da cierta adaptación.
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La apuesta por la forma física de los Tres Leones
En la rueda de prensa del domingo en Kansas City, un periodista preguntó a Jordan Henderson si Inglaterra podría mantener su presión alta bajo el calor estadounidense. El centrocampista respondió que sí y recordó el 3-0 a Costa Rica del 10 de junio. y citó como ejemplo el triunfo 3-0 ante Costa Rica en Orlando el 10 de junio.
Con amplia experiencia internacional, el capitán recordó que ese encuentro fue el mejor amistoso previo a un torneo que ha visto y añadió: «El nivel de juego fue alto a pesar del calor y la humedad; nuestro fútbol técnico fue excelente y físicamente lucíamos muy bien».
Tras el duelo contra Croacia, Tuchel elogió sus cambios, que mantuvieron la intensidad cuando el cansancio aparecía.
El técnico alemán sabe que este Mundial exigirá ocho partidos, largos vuelos y cambios de huso horario durante cinco semanas.
Concluyó: «Este es el único camino. El equipo me impresionó contra Costa Rica: apretó en todos los frentes, subió el ritmo y asfixió al rival. Hoy necesitábamos esa calidad para llevar el partido a buen puerto».
El martes, en Boston, espera que repitan esa intensidad durante 90 minutos bajo el calor.