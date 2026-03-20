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«El Estadio de Londres es un lugar increíble»: la exestrella del West Ham se arriesga a ganarse la ira de los aficionados al explicar por qué este estadio, tan impopular, es una mejor opción que Upton Park
¿Cuándo se mudó el West Ham de Upton Park?
Los Hammers se despidieron del emblemático Boleyn Ground en 2016. Los responsables del proyecto de legado de Londres 2021 les presentaron una oferta que resultó demasiado buena como para dejarla pasar. No tuvieron que asumir ningún coste de construcción al trasladarse a su nuevo estadio, y solo pagan unas cuotas de alquiler relativamente modestas cada año.
Aunque hay ventajas evidentes en jugar en un estadio con capacidad para 62 500 espectadores, ya que se generan fuentes de ingresos adicionales, siguen surgiendo muchas preguntas. Un sistema de asientos retráctiles cubre la pista de atletismo cuando el fútbol de competición ocupa el centro del escenario.
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Por qué el Estadio de Londres es objeto de críticas por parte de los aficionados
Sin embargo, los aficionados se encuentran muy lejos del terreno de juego, lo que dificulta crear un ambiente intimidatorio, algo que nunca fue un problema en el entorno más íntimo de Upton Park.
El West Ham ha tenido dificultades para convertir el London Stadium en una fortaleza, pero se le ha instado a abrazar plenamente una nueva era y a sentirse orgulloso de unas instalaciones que pocos clubes de la Premier League pueden presumir de igualar.
Se insta al West Ham a aprovechar este impresionante estadio
El exdelantero de los Hammers, Harewood, en declaraciones exclusivas a GOAL por cortesía del sitio web líder en comparativas de casinos casinostreamers.com, se refirió a la necesidad de evitar comparaciones con un estadio que siempre guardará recuerdos especiales para varias generaciones de seguidores del West Ham: «Creo que has dado en el clavo. No creo que se pueda replicar Upton Park. Sería muy, muy difícil, porque la historia que hay allí... sería muy complicado intentar reproducirla.
«Pero hay que intentar hacerlo propio. Porque, para mí, el London Stadium es un lugar increíble. Especialmente para todos los aficionados. Estamos hablando de entre 55 000 y 60 000 espectadores que llenan el estadio semana tras semana. No se me ocurre un lugar mejor para el West Ham en los últimos años.
«Creo que han pasado ya nueve o diez años desde que se trasladaron allí. Es mucho tiempo. No se trata solo del estadio. Los aficionados son absolutamente apasionados con el equipo. Ahora solo hay que apoyar al equipo y olvidarse del entorno.
«Los aficionados son increíbles cuando se animan. Como exjugador, eso me motivaba mucho. Más aún cuando oyes los rugidos, los cánticos, los coros, las burbujas y todo eso. Creo que hay que empezar a pensar en eso, porque llevan mucho tiempo en el London Stadium. Lo del estadio ya debería quedar en el olvido, porque no se van a marchar de allí a corto plazo.
«Lo único que tienen que hacer ahora es concentrarse en el equipo y apoyarlo como suelen hacer. Porque son unos aficionados increíbles. Nunca se va a poder replicar Upton Park. Porque el traslado, para mí, era necesario.
«Porque, obviamente, al estar en Europa y luego ganar [la Conference League en 2023], el ambiente era electrizante. En los partidos contra el Sevilla, y contra todos los equipos que vinieron al estadio, no creo que se pudiera replicar eso en Upton Park.
«Probablemente habría habido el mismo nivel de ruido. Pero para que tanta gente viniera a ver ese partido, creo que el London Stadium era el mejor lugar para que eso ocurriera. Obviamente, acabaron ganando un trofeo y eso fue increíble. Solo tienen que seguir recreando eso con ese ambiente».
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Calendario del West Ham: la lucha por evitar el descenso en la Premier League y su trayectoria en la FA Cup
El West Ham, que sigue ocupando un puesto dentro de la zona de descenso de la Premier League esta temporada, se desplazará para disputar su próximo partido a domicilio contra el Aston Villa. A falta de ocho partidos por disputar en la máxima categoría, volverá a jugar en casa cuando reciba al Leeds en los cuartos de final de la FA Cup el 5 de abril.
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