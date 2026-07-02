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USMNT Winners and Losers GOAL

Traducido por

El esperado gol de tiro libre de Malik Tillman mantiene vivo el sueño de Estados Unidos pese a la polémica roja a Folarin Balogun

Winners & losers
FEATURES
Analysis
USA vs Bosnia and Herzegovina
USA
Bosnia and Herzegovina
World Cup
M. Pochettino
F. Balogun
M. Tillman

La tarjeta roja a Folarin Balogun pudo eliminar a Estados Unidos del Mundial, pero el equipo no se rindió y sigue en la lucha.

SANTA CLARA, California -- Han pasado 24 años desde que la selección masculina de fútbol de Estados Unidos superó la fase eliminatoria. Mauricio Pochettino y su equipo se negaron a que esa cifra llegara a 28.

La polémica expulsión de Folarin Balogun, que pisó sin querer el talón del defensa bosnio Tarik Muharemovic, casi lo arruina todo.

«Nunca fue tarjeta roja», subrayó Pochettino en la rueda de prensa posterior al partido. «Nunca fue mi intención pisar al jugador».

Christian Pulisic reveló que el vestuario se unió para apoyar a Balogun tras el partido.

«Viéndolo ahora, me parece muy dura la tarjeta», afirmó. «Solo le dije que ha hecho mucho por nosotros y que ahora le apoyamos... Entiendo que, en cierto modo, es una acción peligrosa, pero él solo intentaba apoyar el pie en el suelo y no le dio en la parte alta de la pierna. Es una verdadera lástima».

Jugadas similares han desanimado a los estadounidenses en el pasado, pero, como demostraron durante todo el torneo, el equipo de Pochettino se negó a rendirse.

«Los jugadores leyeron muy bien la situación», afirmó. «Controlamos las emociones y eso fue clave. Hay que elogiar a los jugadores; gestionaron un partido muy intenso de forma increíble y demostraron que somos maduros para seguir compitiendo».

Malik Tillman fue clave: cuando Bosnia empezaba a aprovechar su superioridad numérica, el jugador de 24 años anotó un tiro libre que se recordará por años. Otros también aportaron jugadas decisivas.

Ahora la selección estadounidense se enfoca en Bélgica, en octavos de final. Ganar en Seattle podría llevarlos a cuartos por primera vez desde 2002, cuando vencieron en eliminatoria. Los Diablos Rojos serán favoritos, pero este grupo ya ha superado pronósticos en contra. Pochettino y su equipo podrían estar a punto de construir algo especial en las próximas semanas.

«Se trata de ganar, de mantener el impulso», afirmó Pochettino.

GOAL analiza los ganadores y perdedores en el estadio de la Bahía de San Francisco.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GANADOR: Folarin Balogun

    Durante unos 40 minutos, la suerte no acompañó a Balogun. Estados Unidos buscó asistirlo desde el inicio, pero le faltó el remate final.

    En el 14, recibió un pase brillante de Pulisic desde la izquierda, pero su toque con el interior salió desviado. En el 32’, controló bien, recortó hacia la izquierda y superó a un defensa y al portero Nikola Vasilj, pero el línea levantó la bandera por fuera de juego.

    Sin embargo, en el 45, no se rindió: Adams dio un gran taconazo a Tillman, quien centró al área. Un defensa bosnio cortó la jugada, pero Balogun peleó, recuperó el balón y marcó.

    Así cerraba un 2026 brillante para el delantero, que ya suma tres goles en el Mundial. Todo iba bien para el jugador de 24 años hasta el minuto 64...

    • Anuncios
  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Folarin Balogun

    LeBron James felicitó a Balogun tras su gol en la primera parte.

    Decenas de famosos y deportistas, desde la estrella de la NFL Patrick Mahomes hasta el miembro del Salón de la Fama de la NBA Dirk Nowitzki, salieron en su defensa tras la expulsión.

    Revisó la jugada varias veces y confirmó la expulsión.

    En el 64’, Balogun y Muharemovic disputaron un balón aéreo; al caer, el delantero apoyó torpemente sobre el talón del rival. No hubo intención, pero Claus mostró la roja, acabando su noche y dejando a Estados Unidos con diez. Balogun es el primer jugador desde Zidane en 2006 en marcar y ser expulsado en el mismo partido.

    «Un récord bastante chulo, ¿eh?», comentó el defensa estadounidense Chris Richards para restarle importancia. «Le hemos dicho que seguimos apoyándole. Somos un equipo de 26, no solo uno... Ya sea Pepi, Haji o quien sea, dará un paso al frente y hará su trabajo tan bien como lo hizo él».

    Las implicaciones de cara al futuro son enormes.

    Balogun cumplirá un partido de suspensión ante Bélgica y podría recibir más si el comité disciplinario de la FIFA lo decide. Pochettino se mostró atónito al saber que la Federación Estadounidense no puede apelar la sanción, ni siquiera ante el propio organismo.

    La FIFA, que ignoró una acción similar de Lionel Messi, debería replantearse esta norma para futuros torneos.

    «En esta fase del torneo, en la que todos los jugadores son importantes, creo que es un poco injusto», afirmó Weston McKennie.


  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GANADOR: Malik Tillman

    ¡VAYA GOL!

    En la fase de grupos lo hizo todo menos marcar, pero el miércoles firmó quizá la mejor actuación de su carrera y puso su nombre en el marcador con un tiro libre que los aficionados recordarán décadas. También asistieron a Balogun en el primer gol.

    Los últimos 12 meses han sido turbulentos para el mediocampista de 24 años: fichó por el Bayer Leverkusen para reemplazar al alemán Florian Wirtz, perdió la titularidad y apenas jugó al final de una mala temporada. Sin embargo, bajo Pochettino en la selección, Tillman ha renacido como «8» y ha brillado.

    «Malik es un jugador increíble, lleno de talento», afirmó Pochettino. «Sabíamos que tenía ese talento por lo que había demostrado anteriormente. Estoy muy contento por él. Ha tenido una temporada difícil en el club, pero lo importante ahora es que está disfrutando de su juego, y nosotros disfrutamos viendo que la afición lo disfruta mucho».

    Su potencia y técnica le permiten recuperar el balón y lanzar contraataques. Además, su tiro libre serenó a Pochettino tras la expulsión de Balogun.

    Antes se cuestionó su calma, vista como falta de pasión; el miércoles, esa serenidad resultó decisiva para Pochettino y la selección.


  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Sergej Barbarez

    Bosnia y Herzegovina tiene motivos para estar orgullosa: alcanzó los dieciseisavos de final en su segundo Mundial, tras su última aparición en 2014.

    Pese a la derrota, los medios locales elogiaron el esfuerzo de Sergej Barbarez, quien afirmó que el equipo puede dar aún más.

    «Esto es solo el principio para nosotros», declaró tras el partido.

    Sin embargo, quizá se arrepienta de dejar en el banquillo a Esmir Bajraktarević, nacido en Estados Unidos, tras su buena actuación contra Catar, para optar por una alineación más defensiva. La estrategia no funcionó: su equipo apenas realizó un disparo en la primera parte y tuvo un 38 % de posesión.

    Cuando recurrió a los suplentes, ya perdían 1-0. Estados Unidos partía como favorito, pero, con jugadores como Edín Dzeko, Bosnia desperdició una oportunidad.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GANADOR: Mauricio Pochettino

    Pochettino llegó a la selección de Estados Unidos (USMNT) tras reconstruir el Southampton y el Tottenham y potenciar jóvenes talentos en el Paris Saint-Germain y el Chelsea. A pesar de su prestigio, nunca había dirigido una selección hasta asumir este cargo.

    Tras lograr el mayor número de victorias de un seleccionador estadounidense en un Mundial, se le pidió que reflexionara sobre su logro y su carrera. Reconoció que, aunque los clubes que ha dirigido gozan de gran prestigio, el éxito con una selección nacional es único.

    «Cada competición es diferente. Creo que el Mundial es diferente porque defiendes la cultura de tu pueblo», explicó Pochettino. «En el campo debes mostrar la identidad de tu país; es más grande que representar a un club».

    Aun así, reconoció algunas similitudes con los clubes grandes que dirigió antes. Recordó su etapa como jugador de la selección argentina y admitió que ahora, como técnico de Estados Unidos, siente algo parecido, aunque insiste en que es «argentino al 200 %».

    «Como jugador en Argentina viví algo similar, pero ahora, como entrenador, es una sensación increíble», afirmó.

    En los 22 meses desde su llegada, ha insistido en la resiliencia y en el colectivo, por encima de las individualidades. Las lecciones de torneos como la Copa Oro pasada, en la que faltaron estrellas, han forjado confianza en el grupo.

    Se ha hablado mucho de los recursos que se movilizaron para traer a Pochettino a Estados Unidos, pero en su primera rueda de prensa prometió un equipo proactivo, capaz de imponer su juego. Salvo un partido aislado contra Turquía, con un once muy renovado, Estados Unidos ha cumplido esa promesa.



  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Nikola Vasilj

    Vasilj mostró gran fortaleza al seguir en el campo tras recibir un golpe accidental en la cara con una bota, mientras Antonee Robinson perseguía el primer gol de Estados Unidos. El portero bosnio superó el protocolo de conmoción y completó el partido.

    Es imposible saber si el golpe afectó su rendimiento, pero lo que siguió fue una actuación desastrosa tanto para el jugador como para su selección. Vasilj podría, y probablemente debería, haber parado los dos goles de los estadounidenses, y terminó la noche sin realizar ni una sola parada. Se le vio inseguro durante todo el partido y probablemente habría encajado un tercer gol si Folarin Balogun hubiera estado en posición legal en el minuto 32.

    Dado lo que se jugaba Bosnia y Herzegovina el miércoles, fue una noche que el portero de 30 años querrá olvidar rápidamente.