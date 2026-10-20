¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
FC Barcelona v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traducido por

El espectáculo de las competiciones europeas en NOW: cómo ver la UEFA Champions League, la UEFA Europa League y la UEFA Conference League

Liga de Campeones
Europa League
Conference League

Vuelve el espectáculo de las competiciones europeas con la tercera jornada de la UEFA Champions League y la UEFA Europa League y la segunda jornada de la UEFAConference League. Los equipos italianos quieren recuperar impulso, dar un giro a su trayectoria en la fase de liga y mejorar la posición de Italia en el ranking.

En el campo, a lo largo de tres días para disfrutar, estarán el Inter, el Napoli, la Roma, el Como, el AC Milan, la Juventus y la Atalanta.

En la máxima competición, la Roma y el Napoli abren la semana de competiciones europeas. La Roma, derrotada en los minutos finales ante el Real Madrid en la última jornada, recibe al Slovan Bratislava de Yaya Touré: para el equipo de Gasperini, ganar es fundamental si quiere mantener vivas sus esperanzas de clasificación. A la misma hora (a las 21:00), el Napoli recibe en el Maradona al Bodo/Glimt, que viene de ganar en casa al Borussia Dortmund. Los noruegos, liderados por Hauge, exjugador del AC Milan, fueron la gran sorpresa de la última Champions League (eliminaron al Inter y llegaron hasta los cuartos de final) y viajan a Italia en busca de su primera victoria a domicilio en esta edición. El martes a las 21:00 también se disputará el Paris Saint-Germain-Barcelona, un duelo entre dos de los principales candidatos al título.


El miércoles promete otra noche de gran espectáculo: el Como abre la jornada a las 18:45 ante el Manchester United, que atraviesa un momento difícil, pero sigue siendo un rival temible para el equipo de Fabregas, deseoso de resarcirse de la derrota en Rotterdam ante el Feyenoord. Todas las miradas estarán también puestas en el otro gran duelo de la jornada, el Bayern de Múnich-Arsenal, otra posible final anticipada.


El jueves será el turno de los demás equipos italianos: en la Europa League, el AC Milan afronta su segunda salida consecutiva, esta vez a casa del Bournemouth, mientras que la Juventus se mide al Rennes del goleador Lepaul. La Atalanta, en la Conference League, se enfrentará al Ajax de Julian Brandt en el magnífico Johan Cruijff Arena.


Todos serán duelos apasionantes que podrás vivir en exclusiva en NOW.



  • LA OFERTA DE NOW

    La Champions League se puede ver en streaming, con 185 de sus 203 partidos solo en NOW, la plataforma bajo demanda que emite en directo los eventos de los canales de Sky. La UEFA Europa League y la UEFA Conference League también se pueden ver en exclusiva en NOW hasta 2031, también gracias a Diretta Gol. Los partidos contarán con una amplia cobertura antes y después del encuentro, entrevistas con los protagonistas, enviados al campo y comentarios de los expertos de Sky Sport en el estudio.

    No solo competiciones europeas: en NOW también se puede ver la Serie A, con tres partidos por jornada y un total de 114 encuentros durante la temporada. La plataforma, de hecho, emite 30 de los 76 mejores partidos del torneo y cuatro grandes duelos, con una clara mejora en la calidad de la selección de encuentros. El espectáculo está asegurado con Juventus-Atalanta (5.ª jornada), Milan-Inter (10.ª jornada), Roma-Juventus (16.ª jornada) e Inter-Milan (24.ª jornada).

    Además, la Serie C Sky Wifi, la Premier League y lo mejor de la Bundesliga se pueden ver en exclusiva en streaming. No solo fútbol: la plataforma también ofrece el US Open, los torneos del ATP Tour y del WTA Tour, incluidas las Nitto ATP Finals y las WTA Finals, y Wimbledon en exclusiva. También, todos los grandes premios de Formula 1® y MotoGP® en exclusiva en streaming, el mejor baloncesto con la NBA, la EuroLeague y la BKT EuroCup, la Serie A LBA, el voleibol, la 38.ª edición de la Louis Vuitton America’s Cup en Nápoles, el rugby y muchos otros eventos.

    Para seguir todo esto hay que activar el Pass Sport de NOW.

  • CÓMO SUSCRIBIRSE A NOW: PRECIOS Y DETALLES

    NOW es el servicio de streaming para ver películas, series, programas y el deporte de Sky, donde y cuando quieras, sin permanencia, con una conexión a internet y un dispositivo compatible.

    Además de los pases Entertainment (series y programas) y Cinema + Entertainment (películas, series y programas), la oferta incluye el ya mencionado pase Sport (el deporte de Sky en directo por streaming).

    El pase Sport se puede contratar con una oferta anual (compromiso de permanencia de 12 meses, a un precio rebajado de 19,99 €/mes durante los primeros 12 meses; después, al precio de tarifa con renovación mensual) o con una oferta mensual (29,99 €/mes, salvo promociones vigentes, sin compromiso de permanencia y con posibilidad de cancelarlo en cualquier momento antes de que termine el periodo mensual de visionado).

    NOW está disponible en teléfonos inteligentes, televisores inteligentes, tabletas, ordenadores, videoconsolas, Fire TV, Apple TV y NOW Smart Stick.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google