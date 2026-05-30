El espectacular regreso se perfila: el Eintracht de Fráncfort podría tener un nuevo entrenador a principios de semana

Quedan algunos «detalles» por aclarar y, aunque «el fracaso de las negociaciones sigue siendo posible, es bastante improbable». Por ello, Hütter podría ser presentado a principios de la próxima semana como sucesor del destituido Albert Riera. Las conversaciones entre el Eintracht y el austriaco de 56 años comenzaron a mediados de mayo.

Dirigió al club entre 2018 y 2021; luego fichó por el Borussia Mönchengladbach, rival en la Bundesliga, pero nunca cortó la relación con su exequipo. Hace semanas visitó Fráncfort.

«El Gladbach también es un gran club, pero emocionalmente sigo sintiendo que estoy muy apegado a Fráncfort», declaró Hütter en 2023 a la revista kicker tras su despedida del Borussia. «Cuando veo los partidos del Eintracht, algo se mueve dentro de mí. Fue una época increíblemente inolvidable».