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¡El escudo del precio de Iraola! El técnico del Liverpool defiende al dúo de 239 millones de libras formado por Wirtz y Barcola antes del reencuentro con el Bournemouth
Iraola defiende los fichajes estrella antes del reencuentro con el Bournemouth
El entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, defendió con firmeza a los fichajes mediáticos Florian Wirtz y Bradley Barcola antes de un reencuentro personal con su antiguo club, el Bournemouth. El técnico español sigue invicto en seis partidos desde que asumió el cargo en Anfield, manteniendo un impresionante inicio de etapa.
Al abordar el escrutinio mediático sobre su costosa delantera, Iraola insistió en que ambos mediapuntas aportan un valor inmenso más allá de los números puros.
Subrayó que, para evaluar las contribuciones individuales, es necesario valorar el rendimiento global del equipo cuando los jugadores están sobre el terreno de juego.
- Getty Images Sport
Wirtz recibe un fuerte respaldo pese a su lento inicio goleador
Al referirse al internacional alemán Florian Wirtz, tasado en 116 millones de libras, Iraola se hizo eco de los recientes comentarios de apoyo realizados por el seleccionador nacional Jurgen Klopp. A pesar de haber registrado solo una asistencia en cinco apariciones esta temporada, el mediapunta de 23 años sigue recibiendo grandes elogios de su entrenador por su ritmo de trabajo.
Iraola destacó la comprensión táctica de Wirtz y su ejecución desinteresada en cada fase del juego.
«Debe ser juzgado como cualquiera: si juega bien o no juega bien, o, como digo siempre, ¿cómo juega el equipo cuando estás en el campo?», afirmó Iraola. «Estoy muy contento con Florian. Está entrenando para ayudarnos en todos los aspectos del juego. Obviamente, querrá sumar goles y asistencias, pero nos está ayudando en muchas áreas diferentes».
A Barcola le auguran un gran rendimiento a medida que gana ritmo de competición
Iraola también pidió paciencia con Bradley Barcola, fichaje del verano por 123 millones de libras, que llegó procedente del Paris Saint-Germain al final del mercado de fichajes. Tras aterrizar sin minutos de pretemporada, el extremo francés todavía no ha completado los 90 minutos de un partido con la camiseta del Liverpool.
El técnico elogió la competencia dentro de la plantilla y consideró un lujo bienvenido contar con opciones de élite en todas las posiciones.
"Con Bradley, cuantas más veces juegue, mejor será", explicó Iraola. "Ha llegado directamente sin minutos de pretemporada, pero en buena forma. Como todos los fichajes que llegan de otras ligas, necesitará algo de tiempo para adaptarse al ritmo de la Premier League".
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Terreno conocido espera en el duelo ante el Bournemouth
El próximo partido de la Premier League tiene un significado añadido para Iraola, que se prepara para medirse al Bournemouth, el club al que dirigió antes de su llegada a Anfield. Tras pasar un tiempo desarrollando la plantilla de los Cherries, el técnico señaló que ambos cuerpos técnicos conocen íntimamente los matices tácticos del otro.
El español espera una dura prueba táctica ante un rival conocido.
«Tengo la ventaja de conocerles muy bien. Ellos tienen la ventaja de que me conocen muy bien», señaló Iraola. «Nunca sabes quién tiene más ventaja».
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