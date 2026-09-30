El escudo del Manchester City a las puertas del Etihad Stadium, vandalizado por aficionados furiosos tras el veredicto de culpabilidad financiera

Según una información de The Sun, el enorme escudo del Manchester City situado en el exterior del Etihad Stadium ha sido vandalizado con un insulto de carácter sexual. Algunos aficionados descargaron su furia contra el exterior del estadio inmediatamente después del explosivo fallo.

La Premier League confirmó el martes que una comisión independiente declaró al Manchester City culpable de todos los cargos relacionados con graves infracciones de las normas financieras. Estas infracciones se produjeron a lo largo de un periodo de nueve temporadas entre 2009-10 y 2017-18, lo que marca uno de los periodos más turbulentos de la historia reciente del club, mientras se enfrenta a posibles sanciones deportivas.



