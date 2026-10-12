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El escaso tiempo de juego de Ousmane Dembele desata un intenso debate mientras el Paris Saint-Germain se prepara para el crucial duelo ante el Manchester City
Dar descanso al delantero estrella
El Paris Saint-Germain ha adoptado un enfoque muy prudente con Dembele esta temporada. El delantero descansó por completo en la victoria por 3-1 ante Le Mans el sábado, al igual que ya ocurrió frente al Lille en una fase anterior de la campaña.
Según RMC Sport, el club ha señalado oficialmente que necesitaba descansar antes del partido de Champions League contra el Manchester City del miércoles. Sin embargo, Dembele tampoco logró destacar cuando lució el brazalete de capitán de Francia en los recientes encuentros ante Italia y Bélgica, lo que ha suscitado dudas sobre su ritmo y su estado de forma para competir a las órdenes de Luis Enrique.
- (C)Getty Images
Dugarry pronostica un enfrentamiento inevitable
Christophe Dugarry expresó este lunes su profunda preocupación por la situación. «El PSG debe de tener datos que nosotros no tenemos, pero creo que, en algún momento, esto acabará en un enfrentamiento», afirmó Dugarry. «Sus partidos con el París son discretos, y con la selección francesa también. Al cabo de un tiempo, eso le acabará afectando mentalmente. ¿Temen que se lesione o lo hacen para que llegue en forma a febrero? Pero, de aquí a febrero, ¿cuánto tiempo van a dejarlo descansar? Esta forma de hacer las cosas me parece más que sorprendente».
Cuestionando la imagen del Balón de Oro
Dugarry siguió cuestionando el mensaje que se le estaba enviando al jugador. «Y si no alcanza un nivel aceptable, ¿qué le explicas a alguien que ha ganado el Balón de Oro, que ha renovado su contrato con un sueldo astronómico y del que se espera que rinda con Francia? ¿Qué le explicas? No pasa nada, es el ganador del Balón de Oro... ¿Te das cuenta de la imagen que estás dando del ganador del Balón de Oro? Sin duda se lo merecía, pero ¿qué sentido tiene hacerlo jugar un partido de cada tres?»
- AFP
¿Qué les espera ahora a Dembele y al PSG?
Eric Di Meco salió rápidamente en defensa de los métodos del entrenador. «Si hay un entrenador que ha sacado de él el 100 % o incluso el 120 %, al no incluirlo en el acta en el campo del Arsenal o al darle entrada solo de forma esporádica en los últimos minutos, ese es Luis Enrique. Pero seguid criticando a quien os permitió ser bicampeones de Europa», argumentó. Dembele tratará ahora de acallar a sus críticos cuando el PSG visite al Manchester City el miércoles.
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