El Paris Saint-Germain ha adoptado un enfoque muy prudente con Dembele esta temporada. El delantero descansó por completo en la victoria por 3-1 ante Le Mans el sábado, al igual que ya ocurrió frente al Lille en una fase anterior de la campaña.

Según RMC Sport, el club ha señalado oficialmente que necesitaba descansar antes del partido de Champions League contra el Manchester City del miércoles. Sin embargo, Dembele tampoco logró destacar cuando lució el brazalete de capitán de Francia en los recientes encuentros ante Italia y Bélgica, lo que ha suscitado dudas sobre su ritmo y su estado de forma para competir a las órdenes de Luis Enrique.