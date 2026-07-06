Cuando la Federación Brasileña fichó a Ancelotti, el optimismo era total: el técnico que había gestionado las estrellas del Real Madrid parecía capaz de llevar a la «Seleção» al podio del Mundial 2026.
Sin embargo, la sorpresiva eliminación en octavos de final reveló una cruda realidad: Brasil apostó por la persona equivocada, no por falta de competencia, sino por un conflicto de identidades ideológicas y tácticas.
El error del proyecto fue ignorar esa brecha.
Brasil siempre ha apostado por la posesión, la innovación y un juego ofensivo que da libertad para crear.
Por el contrario, el estilo de Ancelotti se ha basado siempre en un realismo extremo, transiciones rápidas y el «balón directo», con un «caos organizado» que deja la resolución de los partidos en manos de las soluciones individuales de las estrellas, sin una estructura táctica ofensiva clara.
Esta contradicción dejó a Brasil sin identidad: perdió la magia de la “samba” y no asimiló el realismo italiano. El equipo mostró limitaciones tácticas y un estilo directo que no encaja con la naturaleza ni las cualidades de sus jugadores.
La Federación Brasileña pagó su obstinación y la historia recordó que juntar estrellas no asegura éxito. fue una sentencia de muerte anticipada para el proyecto, que acabó con Ancelotti saliendo por la puerta de atrás entre peticiones de destitución.