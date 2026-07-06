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AncelottiGetty Images
Abobakr El Mokadem

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El error de identidad futbolística... ¿Cómo se convirtió la histórica apuesta de Brasil por Ancelotti en un «fracaso estrepitoso»?

FEATURES
Brazil vs Noruega
Brazil
Noruega
World Cup
C. Ancelotti
Neymar
Vinicius Junior
Real Madrid
Brasil
Noruega
EE. UU.
Italia
España

La eliminación ante Noruega evidenció las carencias de la era Ancelotti.

 Brasil quedó eliminado en octavos del Mundial 2026 tras perder 2-1 ante Noruega.

La afición, que soñaba con recuperar la gloria bajo el mando del italiano Carlo Ancelotti, ahora sufre una eliminación humillante para un pentacampeón.

Tras revisar su trayectoria reciente, surge la pregunta: ¿Brasil eligió al entrenador adecuado para cumplir su sueño mundialista?

  • FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    El comienzo de la historia... Un paso histórico


    En mayo del año pasado, la Federación Brasileña anunció oficialmente el fichaje del italiano Carlo Ancelotti para dirigir la selección absoluta, en una decisión histórica.

    Es el primer técnico extranjero en la historia de Brasil, país con una rica tradición de entrenadores exitosos.

    La CBF afirmó que su fichaje era una declaración de intenciones para recuperar la cima del fútbol.

    La Federación destacó que Ancelotti es el mejor entrenador de la historia y ahora dirige a la mejor selección del mundo: «Juntos escribiremos un nuevo capítulo en la gloriosa historia del fútbol brasileño».

    Leyendas como Zé Roberto respaldaron la decisión, convencidas de que Ancelotti puede cambiar la mentalidad del grupo y devolver el orgullo a la afición.

    Dunga confió en su filosofía y capacidad de resultados, y Zico lo llamó «indiscutible», destacando su amor por el fútbol brasileño y su comprensión de sus características.

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  • FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    Ya estamos clasificados y la renovación se ha adelantado.


    Ancelotti se integró rápido en Brasil: disfrutó del Carnaval de Río, apareció en anuncios y aprendió portugués hasta cantar el himno como un brasileño más, lo que aumentó su popularidad.

    Su buena relación con Vinícius y Raphinha, a quienes ya había dirigido o seguido de cerca, reforzó el optimismo.

    En la fase de clasificación, dirigió cuatro partidos: ganó dos, empató uno y perdió otro, suficiente para que la Seleção sellara su pase al Mundial.

    En la preparación para el Mundial, Brasil jugó ocho amistosos con altibajos: perdió 3-2 con Japón, empató 1-1 con Túnez y cayó 2-1 ante Francia, lo que generó preocupación entre la afición.

    Pese a ello, en mayo la Confederación Brasileña renovó su contrato hasta 2030, ignorando las críticas.

    La medida confirma que la CBF ve este Mundial como el inicio de un proyecto a largo plazo para devolver a la «Seleção» a la cima tras años de inestabilidad.

  • FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    El Mundial revela los problemas de la era Ancelotti


    La selección brasileña decepcionó en el Mundial: evitó por poco perder contra Marruecos, venció a Haití y Escocia, y superó con dificultad a Japón en la segunda ronda.

    Su prueba de fuego llegó ante Noruega, donde mostró gran debilidad y quedó eliminado, generando indignación.

    Además, mostró una preocupante falta de gol pese a contar con Vinícius Jr.

     Además, se evidenció una fragilidad defensiva inesperada, sobre todo viniendo de un técnico de la escuela italiana como Ancelotti.

    Además, el equipo no mostró el juego atractivo que suele caracterizarlo, y por ello Carlo Ancelotti es responsable.

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  • ¿Por qué fracasó Ancelotti con Brasil?


    Cuando la Federación Brasileña fichó a Ancelotti, el optimismo era total: el técnico que había gestionado las estrellas del Real Madrid parecía capaz de llevar a la «Seleção» al podio del Mundial 2026.

    Sin embargo, la sorpresiva eliminación en octavos de final reveló una cruda realidad: Brasil apostó por la persona equivocada, no por falta de competencia, sino por un conflicto de identidades ideológicas y tácticas.

    El error del proyecto fue ignorar esa brecha.

    Brasil siempre ha apostado por la posesión, la innovación y un juego ofensivo que da libertad para crear.

     Por el contrario, el estilo de Ancelotti se ha basado siempre en un realismo extremo, transiciones rápidas y el «balón directo», con un «caos organizado» que deja la resolución de los partidos en manos de las soluciones individuales de las estrellas, sin una estructura táctica ofensiva clara.

    Esta contradicción dejó a Brasil sin identidad: perdió la magia de la “samba” y no asimiló el realismo italiano. El equipo mostró limitaciones tácticas y un estilo directo que no encaja con la naturaleza ni las cualidades de sus jugadores.

    La Federación Brasileña pagó su obstinación y la historia recordó que juntar estrellas no asegura éxito. fue una sentencia de muerte anticipada para el proyecto, que acabó con Ancelotti saliendo por la puerta de atrás entre peticiones de destitución.