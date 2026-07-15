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El equipo, tres veces campeón de la Liga de Campeones, negocia el fichaje de Djed Spence, y la estrella del Tottenham se muestra «abierta» a un sorpresivo traspaso
Los nerazzurri se fijan en Spence como sustituto de Dumfries
Según Fabrizio Romano, el Inter negocia con el Tottenham el fichaje de Spence. El club italiano busca un lateral derecho tras la salida de Dumfries al Real Madrid. Spence, de 25 años, está abierto a incorporarse al vigente campeón de la Serie A, que prepara su 21.º Scudetto.
Para el jugador, que al principio se adaptó con dificultad al Tottenham Hotspur Stadium, este fichaje sería un giro notable. Bajo la dirección de Cristian Chivu, el Inter busca opciones versátiles para defender el título y avanzar en Europa. Spence, que ya jugó 16 partidos de Serie A con el Génova en 2023-24, ofrece experiencia reciente y bajo riesgo para la directiva nerazzurri.
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Redención internacional en el Mundial
El interés del tricampeón de la Liga de Campeones llega cuando el valor de Spence está en su punto más alto. A pesar de las dudas sobre su inclusión en la convocatoria de Inglaterra para el Mundial, el defensa se ha convertido en una pieza clave en el esquema de Thomas Tuchel. Jugando con dolor y una máscara tras fracturarse la mandíbula en mayo, Spence fue fundamental en la victoria de los Tres Leones en cuartos de final contra Noruega.
Su actuación como suplente lo sitúa como candidato a titular en la semifinal ante Argentina. En el torneo ha mostrado la velocidad y la franqueza que ya exhibió en su temporada de revelación con el Nottingham Forest. Spence, cedido por el Middlesbrough, fue clave en el ascenso del Forest a la Premier tras ganar los play-offs de la Championship 2021-22. Tras disputar 30 partidos de Premier League con los Spurs la temporada pasada, ha demostrado que puede competir al más alto nivel.
El camino de Middlesbrough a San Siro
Si se concreta el traspaso, será el último capítulo de unos años nómadas pero exitosos para Spence. Desde que fichó por el Tottenham procedente del Middlesbrough en 2022, ha jugado 85 partidos, aunque su camino al primer equipo no fue fácil. Las cesiones al Rennes, al Leeds United y al Génova le ayudaron a pulir su juego antes de consolidarse como titular en la Premier League.
Con 13 partidos con Inglaterra y una semifinal clave por delante, ya no es el joven que dejó la Championship. Llegar al San Siro le permitiría pelear por títulos y jugar con regularidad la Liga de Campeones.
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Un posible cambio táctico en Milán
La flexibilidad táctica es la principal razón por la que el Inter quiere al defensa londinense, cuyo contrato dura hasta 2029 con opción a un año más. Aunque es lateral derecho, Spence rinde bien en la izquierda o más adelantado. Los Spurs pueden sacar provecho de un jugador que por fin ha alcanzado su potencial, mientras que el Inter busca un sustituto para una de sus estrellas.
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