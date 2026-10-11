«¡El equipo que más daño le hizo a Gasperini!»: Cesc Fabregas hace una sorprendente confesión sobre el Inter de Milán

El entrenador del Como, Cesc Fabregas, ofreció un interesante análisis táctico tras el empate 0-0 de su equipo ante la Roma en el Stadio Giuseppe Sinigaglia. Pese a enfrentarse a uno de los equipos más ofensivos de la Serie A, dirigido por Gian Piero Gasperini, Fabregas hizo que el Como saliera a atacar a la Roma.

El español reveló que analizó actuaciones anteriores del Inter de Milán de Simone Inzaghi para elaborar su plan de partido.

«En mi opinión, el equipo que más daño le hizo a Gasperini fue el Inter de Simone Inzaghi», declaró Fabregas a DAZN Italia. «A partir de ahí empecé a estudiar algunos aspectos y a sacar ideas».