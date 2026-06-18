CR7 buscó rematar el balón en exceso, ignorando a compañeros mejor situados, y sus disparos no crearon peligro. Además, el jugador de 41 años corrió poco y apenas ayudó en defensa.

“El equipo necesita un gol, no tú”, sentenció Henry, comentarista de Fox en la Copa América, tras ver cómo Ronaldo remataba un centro de Francisco Conceição en vez de dejárselo a Bruno Fernandes, completamente solo. El disparo de CR7 se fue alto.

“Como quiere marcar, se queda con el pase. Así, el defensa tiene a los dos rivales a la vista y le resulta más fácil defender. Ya visteis la reacción de Bruno Fernandes”, añadió, en alusión al centrocampista del United.