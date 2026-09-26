«El equipo lo dio todo»: Giovanni Di Lorenzo defiende el planteamiento de Italia pese a la derrota por 2-0 ante Bélgica

En declaraciones a la UEFAtras el pitido final, Di Lorenzo admitió que varios errores defensivos muy caros resultaron decisivos ante un ataque rival muy eficaz. Al valorar el esfuerzo de su equipo durante la noche, el capitán del Napoli comentó: "El equipo lo dio todo, y es decepcionante porque queríamos empezar bien. Tenemos que mejorar.

"Bélgica tiene algunos jugadores individuales extraordinarios, y esta noche lo demostraron al aprovechar al máximo cada error que cometimos. Es una pena porque, cuando encajamos el segundo gol, habíamos empezado a tomar el control del partido y estábamos creando ocasiones para volver a igualarlo.

"Pero también hay aspectos positivos que podemos sacar de la actuación. En la primera parte, nos dejamos llevar por el entusiasmo y por nuestro deseo de presionar, pero ese es el enfoque correcto y exactamente lo que el entrenador quiere de nosotros."