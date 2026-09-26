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«El equipo lo dio todo»: Giovanni Di Lorenzo defiende el planteamiento de Italia pese a la derrota por 2-0 ante Bélgica
La afición de Roma abuchea el desplome en casa
La etapa de Roberto Mancini al frente de la selección comenzó de la peor manera, ya que Italia cayó por 2-0 ante Bélgica en el Stadio Olimpico. Los visitantes tomaron el control gracias al delantero del Paris Saint-Germain Mika Godts en la primera parte, antes de que el suplente Dodi Lukebakio sentenciara el partido en un rápido contraataque. La derrota provocó sonoros pitos de la afición de Roma y marcó solo la segunda vez en 40 años que Italia pierde un partido en casa encajando al menos dos goles sin marcar.
- LaPresse
«El equipo lo dio todo»
En declaraciones a la UEFAtras el pitido final, Di Lorenzo admitió que varios errores defensivos muy caros resultaron decisivos ante un ataque rival muy eficaz. Al valorar el esfuerzo de su equipo durante la noche, el capitán del Napoli comentó: "El equipo lo dio todo, y es decepcionante porque queríamos empezar bien. Tenemos que mejorar.
"Bélgica tiene algunos jugadores individuales extraordinarios, y esta noche lo demostraron al aprovechar al máximo cada error que cometimos. Es una pena porque, cuando encajamos el segundo gol, habíamos empezado a tomar el control del partido y estábamos creando ocasiones para volver a igualarlo.
"Pero también hay aspectos positivos que podemos sacar de la actuación. En la primera parte, nos dejamos llevar por el entusiasmo y por nuestro deseo de presionar, pero ese es el enfoque correcto y exactamente lo que el entrenador quiere de nosotros."
El lateral elogia al mediapunta belga
Más allá de lamentar los errores defensivos de Italia, Di Lorenzo también dedicó elogios especiales a su compañero en el Nápoles Kevin De Bruyne, que llevó la batuta en el equipo de Mark van Bommel antes de ser sustituido por Hans Vanaken poco antes de la hora de juego.
Reconociendo la contribución decisiva del mediapunta, Di Lorenzo admitió: "Es un jugador fenomenal. Tengo la suerte de verle entrenar cada día. Esta noche hizo un gran partido, por desgracia para nosotros. No hay absolutamente ninguna duda sobre su calidad".
- Flash Press Agency
Los rivales de la Liga de las Naciones afrontan pruebas
Mancini debe levantar rápidamente la moral de su equipo para reconducir su campaña antes de una complicada visita a Turkiye el lunes 28 de septiembre. Mientras tanto, Bélgica cambia de inmediato el foco a mantener su arranque ganador cuando reciba a la potente Francia ese mismo día. El resultado de esa segunda jornada servirá como un primer barómetro para marcar la dirección de su grupo de la Nations League.
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