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«El equipo está por encima de todo»: Ruben Amorim rompe su silencio sobre el futuro de Rafael Leao mientras el extremo del AC Milan está vinculado con un traspaso al Fenerbahce
Amorim aborda los rumores sobre el traspaso de Leao
Amorim se ha pronunciado sobre el futuro de Leao mientras el club inicia la segunda fase de su gira de pretemporada. El Milan llegó a Perth, en Australia Occidental, antes de un amistoso a puerta cerrada contra el Perth Glory. Está previsto que Leao se incorpore al equipo en Australia tras regresar del Mundial.
Su llegada se produce en medio de una intensa especulación sobre su futuro, con el Fenerbahce, según informa Sport Mediaset, presentando una oferta oficial por el delantero. El gigante turco envió recientemente al director Cihan Kamer a Italia para negociar la operación. Sin embargo, el Milan tiene exigencias económicas estrictas y está decidido a marcar las condiciones de cualquier posible salida.
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«El equipo está por encima de todo»
En una rueda de prensa en Perth, Amorim abordó la incertidumbre que sigue rodeando a su extremo estrella. El exentrenador del Manchester United dejó claro que las situaciones individuales no alterarán la preparación de su plantilla.
«Es nuestro jugador hasta que cambie algo, el equipo es lo primero», afirmó Amorim, tal y como recoge Gianluca Dimarzio. «No es demasiado complicado, para mí el equipo es lo más importante.
«Hablaré con Rafael, con [Goncalo] Ramos, con [Alexis] Saelemaekers, con todos los jugadores que regresan del Mundial para explicarles lo que vamos a hacer. Sé que hay mucha especulación sobre algunos de nuestros jugadores, pero siguen siendo nuestros hasta que cambie algo».
El Milan exige un traspaso permanente
Según las informaciones, el Fenerbahçe ha presentado una oferta de hasta 42 millones de euros por Leao. Sport Mediaset asegura que esta propuesta incluye una tarifa inicial de cesión de 5 millones de euros, una obligación de compra de 35 millones de euros el próximo verano y 2 millones de euros en bonus por objetivos. Sin embargo, el Milan se mantiene firme en su exigencia de una cantidad fija de 50 millones de euros y ha descartado por completo una salida a préstamo.
El conjunto de la Serie A ya advirtió anteriormente tanto al Galatasaray como al Benfica de que solo aceptará un traspaso definitivo. El Milan necesita con urgencia nuevos fondos para financiar más movimientos en el mercado. El club ya ha gastado más de 100 millones de euros este verano para cerrar los fichajes de Goncalo Ramos y Mario Gila.
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Un contrato astronómico espera a Leao
Se espera que las negociaciones entre el Milan y el Fenerbahce continúen en los próximos días. A pesar de viajar a Australia, Leao aún podría salir de San Siro antes de que se cierre el mercado de fichajes. Según las informaciones, el delantero está dispuesto a firmar un lucrativo contrato en Turquía por valor de 12 millones de euros por temporada. Este enorme paquete económico duplicaría de forma efectiva su actual salario en el Milan.
Mientras las conversaciones por el traspaso avanzan en segundo plano, Amorim se centrará en los próximos compromisos de pretemporada de su equipo. El Milan se enfrentará al Perth Glory el sábado mientras busca ganar ritmo de cara a la nueva campaña.
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