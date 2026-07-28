Amorim se ha pronunciado sobre el futuro de Leao mientras el club inicia la segunda fase de su gira de pretemporada. El Milan llegó a Perth, en Australia Occidental, antes de un amistoso a puerta cerrada contra el Perth Glory. Está previsto que Leao se incorpore al equipo en Australia tras regresar del Mundial.

Su llegada se produce en medio de una intensa especulación sobre su futuro, con el Fenerbahce, según informa Sport Mediaset, presentando una oferta oficial por el delantero. El gigante turco envió recientemente al director Cihan Kamer a Italia para negociar la operación. Sin embargo, el Milan tiene exigencias económicas estrictas y está decidido a marcar las condiciones de cualquier posible salida.







