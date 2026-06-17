AFP
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«El equipo debe marcar, no tú»: Thierry Henry acusa a Cristiano Ronaldo de entorpecer el juego de Bruno Fernandes en un análisis implacable de su pobre actuación ante la República Democrática del Congo
Henry critica el egoísmo de Ronaldo
Portugal debutó en el Mundial con un empate en Houston. Tras el partido, Henry criticó a Ronaldo. A pesar de ser el jugador de campo más veterano en ser titular en un Mundial, con 41 años y 132 días, el astro luso priorizó su récord goleador sobre el juego colectivo.
En declaraciones a Fox News tras el partido, Henry dejó claro en qué se equivocó la estrella del Al-Nassr: «El equipo necesita marcar, no tú». El francés argumentó que los movimientos de Ronaldo en el último tercio del campo obstaculizaron las posibilidades de Portugal de romper la resistente defensa de la República Democrática del Congo, sobre todo en una jugada de la segunda parte en la que participaron João Cancelo y Bruno Fernandes.
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Análisis táctico de una oportunidad perdida
Henry usó una jugada ofensiva para ilustrar su idea: la presencia de Ronaldo en ciertas zonas del campo quitaba espacio a sus compañeros. «Portugal tiene el balón; Cancelo recibe. Cristiano Ronaldo ha vivido esto muchas veces. Si haces ese desmarque, obligas al defensa a entrar al área pequeña», explicó Henry.
Sin embargo, su instinto goleador le hizo equivocarse: se interpuso en la trayectoria de Bruno Fernandes. Si hubiera entrado en el área pequeña, el defensa tendría que seguirlo y Bruno quedaría solo ante la portería. Pero como quiere marcar, se interpone en la trayectoria del pase atrás. Así es más fácil defender».
La noche de frustración de Ronaldo en Houston
Las estadísticas confirmaron la opinión de Henry: una noche desperdiciada en el NRG Stadium. Ronaldo acabó el partido sin disparar a puerta por sexta vez en su carrera mundialista. Aunque buscaba batir el récord de goles en seis torneos, su frustración fue evidente, en línea con sus recientes dificultades internacionales.
Henry apuntó que hasta los propios jugadores sobre el campo parecían exasperados por la falta de cohesión. «Y eso es lo que yo pienso: el equipo tiene que marcar, no tú. Ya visteis la reacción de Bruno Fernandes desde atrás, diciendo algo así como: “Déjalo rodar, corre, crea espacio, para que yo pueda rematar a puerta”. Y eso es lo que pienso», añadió Henry, señalando la fricción visible entre las dos principales fuerzas creativas de Portugal durante el choque del Grupo K.
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Un resultado histórico para los Leopards
Pese a que todos los focos apuntaban al ídolo portugués, el empate marcó un hito para el fútbol africano: la República Democrática del Congo sumó su primer punto en un Mundial. Logró igualar el tanto inicial de João Neves gracias a Yoane Wissa, que silenció a la afición lusa justo antes del descanso.
Para Portugal, el empate confirma que debe mejorar si quiere justificar su condición de favorito. Todos los ojos seguirán sobre Ronaldo, que lleva cinco partidos sin marcar. Como sugirió Henry, quizá necesite un cambio de mentalidad si el equipo quiere llegar lejos en el torneo de Norteamérica.