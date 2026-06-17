«El equipo debe marcar, no tú»: Thierry Henry acusa a Cristiano Ronaldo de entorpecer el juego de Bruno Fernandes en un análisis implacable de su pobre actuación ante la República Democrática del Congo

Portugal debutó en el Mundial con un empate en Houston. Tras el partido, Henry criticó a Ronaldo. A pesar de ser el jugador de campo más veterano en ser titular en un Mundial, con 41 años y 132 días, el astro luso priorizó su récord goleador sobre el juego colectivo.

En declaraciones a Fox News tras el partido, Henry dejó claro en qué se equivocó la estrella del Al-Nassr: «El equipo necesita marcar, no tú». El francés argumentó que los movimientos de Ronaldo en el último tercio del campo obstaculizaron las posibilidades de Portugal de romper la resistente defensa de la República Democrática del Congo, sobre todo en una jugada de la segunda parte en la que participaron João Cancelo y Bruno Fernandes.