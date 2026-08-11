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«El equipo de Vinicius Junior está jugando el partido»: Lee Dixon revela por qué perder la oportunidad de fichar a la estrella del Real Madrid es una VICTORIA para el Arsenal
Vinicius amplía su contrato con el Madrid
El Arsenal fue relacionado recientemente con un sensacional movimiento por la superestrella del Real Madrid Vinicius. Sin embargo, el internacional brasileño ha optado por seguir en el Santiago Bernabéu tras firmar oficialmente un nuevo y lucrativo contrato. A pesar de perder la oportunidad de fichar al talentoso delantero, el exdefensa del Arsenal Dixon cree que todo este asunto no fue ninguna coincidencia.
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El entorno del jugador jugó al juego
En declaraciones a BestBettingSites, Dixon reveló que nunca estuvo convencido de que un traspaso al norte de Londres fuera realmente a materializarse. Cree que los representantes del jugador utilizaron activamente el interés genuino del club de la Premier League para negociar mejores condiciones en la capital española.
"Tiene gracia, ¿no? Sí, creo que el entorno de Vinicius estaba jugando sus cartas. No creo que el hecho de que el Arsenal no le fichara nos perjudique, y de hecho creo que al club le vino muy bien entrar en la puja porque demuestra una intención real", explicó Dixon. "Fuera o no una operación completamente seria, es un traspaso muy complicado de cerrar.
"Mostrar ese nivel de interés fue algo bueno porque, al margen de que los aficionados dijeran que nunca iba a pasar, la gente bien informada del mundo del fútbol sabrá que había algo de verdad en ello.
"De repente, en el Manchester City y el Manchester United ven al Arsenal haciendo valer su poder. Eso da a otros equipos un momento de "wow": están pensando a lo grande, así que nosotros también tenemos que dar un paso adelante. Así que, como aficionado o jugador, que no haya venido no nos ha perjudicado en absoluto".
Dixon apuesta por Tzolis para la banda izquierda
Al abordar las opciones actuales de Arsenal en la banda izquierda, Dixon subrayó que el nuevo fichaje Christos Tzolis podría ocupar esa posición y dar más filo al ataque de los Gunners.
«Siempre he dicho lo de esa posición en la banda izquierda, incluso la temporada antes de que ganaran la liga. Lo dije, y puede que fuera un poco duro», afirmó. «No creo que ganes la Premier League con Leandro Trossard como extremo izquierdo titular. Dicho esto, la temporada pasada jugó algunos partidos realmente importantes y marcó goles cruciales. Se ha convertido mucho más en un juego de plantilla, en el que él y Gabriel Martinelli se han ido turnando y lo han hecho realmente bien juntos.
«Pero el jugador que más me llama la atención es Tzolis. Me gusta mucho este chico. Creo que está un nivel por encima de Trossard. Martinelli es un poco imprevisible, no siempre sabes lo que vas a obtener. Así que creo que deberíamos darle a Tzolis un poco de libertad y ver cómo le va en los primeros seis o siete partidos. Aparte de eso, que vuelva Ryan Giggs, no era malo (risas)».
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Los amistosos y la Community Shield esperan
El Arsenal debe volver a centrar rápidamente su atención en el terreno de juego a medida que se intensifica la preparación de la pretemporada. El conjunto londinense se enfrenta al Como, equipo italiano, en un amistoso el 12 de agosto antes de medirse al Manchester City en la Community Shield el domingo.
Mientras tanto, Vinicius se centrará en la próxima campaña con el Real Madrid bajo las órdenes del entrenador Jose Mourinho. El conjunto blanco prepara amistosos de pretemporada contra el Deportivo de La Coruña y el Schalke antes de abrir su campaña de Liga ante el Espanyol el 22 de agosto.
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