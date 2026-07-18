El equipo de Messi y Yamal: caos y orden en la final del siglo del Mundial

Los aficionados al fútbol de todo el mundo disfrutarán de la final del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.
España y Argentina se verán las caras mañana domingo en el estadio MetLife de Nueva Jersey.
Los aficionados al fútbol de todo el mundo disfrutarán de la final del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.
España y Argentina se verán las caras mañana domingo en el estadio MetLife de Nueva Jersey.
La final del Mundial 2026 entre España y Argentina será la final del siglo.
Según la clasificación de la FIFA, Argentina lidera el ranking y España la sigue de cerca.
La Albiceleste ha ganado los últimos cuatro torneos: las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Catar.
Enfrente tendrá a España, campeona del mundo, que ha ganado dos de sus tres últimos torneos: la Euro 2024 y la Liga de Naciones 2023, y perdió la final de este mismo torneo en 2021 y 2025.
Además, se esperan duelos individuales destacados, como el que protagonizarán la leyenda Lionel Messi y el joven Lamine Yamal.
Comparar a Messi con Yamal en este Mundial no es justo: sus aportes y la dependencia de sus selecciones son muy distintos.
Messi lidera el torneo con 12 goles: 8 marcados y 4 asistidos, superando a Kylian Mbappé.
Sus 8 goles lo sitúan, junto a Mbappé, en lo más alto de la tabla de anotadores, aunque el argentino suma además 4 asistencias por 3 del francés.
Además, «La Pulga» es segundo en asistencias, con 4, a una sola del francés Michael Oliisi.
Yamal, por su parte, solo ha marcado un gol (ante Arabia Saudí en la segunda jornada) y forzado un penalti en la semifinal contra Francia.
Yamal no ha mostrado su mejor nivel en el Mundial, a diferencia de Messi; sin embargo, eso refleja la solidez de España y el sistema de Luis de la Fuente.
Aun sin su talento individual, España construyó el juego con fluidez, generó ocasiones y marcó 13 goles, de los que Yamal solo aportó dos (un 15 %).
Defensivamente fue aún más notable: España encajó solo un gol, en el 2-1 contra Bélgica en cuartos, logro sin precedentes en un Mundial.
Por el contrario, Argentina sufrió un caos defensivo que le costó siete goles, uno por partido.
En ataque, Argentina ha arrollado con un fútbol caótico e imparable, especialmente en los minutos finales.
Los “bailarines del tango” suman 19 goles, la mejor delantera del torneo, tres más que Francia.
De esos 19 tantos, Messi ha marcado 12 (un 63 %), lo que resalta su importancia y la dependencia del equipo, por lo que su ausencia podría comprometerlo todo, a diferencia de lo que sucede con Yamal.
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La trayectoria de ambas selecciones ha sido muy distinta, sobre todo en las eliminatorias. España ha tenido suficiente descanso, mientras que Argentina ha sufrido un agotamiento constante.
En sus cuatro eliminatorias, Argentina jugó dos prórrogas (ante Cabo Verde y Suiza) y ganó por la mínima a Egipto e Inglaterra.
En cambio, España no necesitó prórrogas: venció 3-0 a Austria, 1-0 a Portugal, 2-1 a Bélgica y 2-0 a Francia, siempre en el tiempo reglamentario.
Además, tras las semifinales España tuvo un día más de descanso, pues se clasificó el martes ante Francia, 24 horas antes que Argentina frente a Inglaterra.
Esta diferencia hace parecer que Argentina haya jugado un partido más, lo que podría afectar físicamente a sus jugadores, algo que Scaloni intentará resolver y De la Fuente aprovechará.