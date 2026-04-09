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«El entrenador perfecto para reconstruir el Liverpool»: se pide a los Reds que sustituyan a Arne Slot por el exentrenador del Chelsea
El Slot, en el punto de mira tras la derrota en París
La luna de miel del técnico holandés en Anfield ha terminado bruscamente. El Liverpool podría quedar sin títulos y fuera de la Liga de Campeones tras perder 2-0 en la ida de cuartos contra el París Saint-Germain. En la Premier, los Reds quedaron 21 puntos atrás del líder, el Arsenal.
Sus decisiones tácticas ya se cuestionan, sobre todo tras el mal partido en el Parc des Princes. Después del encuentro, el técnico admitió que el Liverpool tuvo «suerte de perder solo 2-0», pues el conjunto francés fue muy superior y podría haber ampliado la ventaja.
- AFP
Materazzi señala al sucesor «perfecto»
El campeón del mundo Marco Materazzi considera que es momento de un cambio en el banquillo de Anfield y propone a su compatriota Enzo Maresca, exentrenador del Chelsea, como el candidato ideal para liderar al club. Maresca, quien llevó al Chelsea a ganar la Conference League y el Mundial de Clubes, está sin equipo desde enero.
En declaraciones a Hajper, el exdefensa del Inter explicó por qué el técnico de 46 años es el hombre adecuado para el puesto: «¿Puede Enzo Maresca volver a convertir al Real Madrid en campeón? Sí, ¡por qué no! Habla muy bien español porque estuvo en el Sevilla, pero creo que Maresca también tiene una buena oportunidad de conseguir un puesto en la Premier League para la próxima temporada. ¿El Newcastle United? No me convence. El Manchester United sería una buena opción, pero está muy vinculado al City. Liverpool, en cambio, es el destino ideal: Maresca es el técnico perfecto para reconstruir al equipo y darle una nueva visión».
El legado del Chelsea y la lealtad de la plantilla
A pesar de su salida del oeste de Londres, la reputación de Maresca sigue siendo excelente y las actuales estrellas del Chelsea hablan del impacto que tuvo en la plantilla. Se le atribuye haber aportado estabilidad a un entorno caótico, opinión compartida por quienes trabajaban a diario con él.
El defensa Marc Cucurella lamentó su salida y declaró: «Cuando un entrenador te da esa confianza y te ofrece una plataforma para luchar por los títulos, darías la vida por él. El momento en que Maresca se marchó tuvo un gran impacto en nosotros. Son decisiones del club. Si me hubieras preguntado, yo no habría tomado esta decisión».
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Dura lucha por la supervivencia de Slot
Las decisiones tácticas de Slot, sobre todo dejar a Mohamed Salah en el banquillo durante la derrota, han sido muy criticadas. El técnico argumentó que en los últimos minutos priorizó «sobrevivir» a marcar, pero la explicación no convenció a quienes dudan de su chispa. Los Reds deben equilibrar sus menguantes opciones de Champions con la exigencia de una remontada histórica. Si Slot no vence al PSG, la sombra de Maresca sobre el banquillo de Anfield crecerá.