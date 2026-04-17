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«¡El entrenador no es el problema!»: Toby Alderweireld critica a las estrellas del Tottenham y se muestra especialmente duro con Cristian Romero y Micky van de Ven
Una valoración muy crítica de la plantilla
Alderweireld declaró a ESPN sobre la crisis del norte de Londres. Con el Tottenham 18.º con 30 puntos, a dos del 17.º, West Ham, el belga fue directo.
Cuestionó el nivel de la plantilla. «Hay que fijarse en la calidad pura. Los grandes jugadores son decisivos en los momentos importantes, rinden al máximo... Y eso no ha ocurrido esta temporada. Se fichó a jugadores por mucho dinero que no rinden, no en uno o dos partidos, sino durante toda la temporada. No queda más remedio que concluir que no son lo suficientemente buenos en términos de calidad».
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Se insta a los jugadores a asumir su responsabilidad.
Los Spurs han cambiado de entrenador a toda prisa para frenar su caída, y Roberto De Zerbi es ya el tercer técnico de la temporada tras Thomas Frank e Igor Tudor. Sin embargo, el excentral cree que el vestuario debe asumir su responsabilidad en lugar de esconderse detrás del banquillo.
«Ahora te das cuenta de que el entrenador no es el problema, es realmente solo la plantilla», dijo Alderweireld. «La calidad de la plantilla, las responsabilidades de los jugadores. Siempre se puede poner a otro entrenador al mando, pero te das cuenta de que simplemente no dan lo que tienen que dar. Y eso, en última instancia, es solo calidad».
El dúo defensivo recibe duras críticas.
El exinternacional belga mostró su consternación por el bajo rendimiento de la pareja defensiva Romero-Van de Ven. Conoce lo necesario para triunfar tras ser figura clave en las anteriores campañas del club en la Liga de Campeones.
«Miro a Romero y a Van de Ven... Simplemente no rinden al nivel esperado», afirmó. «Y no solo en un momento, sino durante toda la temporada. Además, Romero recibe muchas tarjetas rojas, toma malas decisiones y, por lo tanto, defrauda a su equipo».
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¿Qué les depara el futuro a los Spurs, que atraviesan una mala racha?
El Tottenham debe corregir ya sus deficiencias para recortar los dos puntos que le faltan para la salvación. Le quedan solo seis partidos, empezando por el Brighton, y la tarea es enorme. Si los jugadores ignoran esta advertencia, la Segunda División les aguarda.