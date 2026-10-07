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El entrenador jefe del Southampton, Tonda Eckert, recibe una sanción suspendida de seis semanas tras la investigación del escándalo del «Spygate»
El veredicto de la FA sobre Eckert
Eckert no se enfrentará a una suspensión inmediata de la banda, ya que su sanción de seis semanas queda en suspenso hasta el final de la temporada 2027-28, según The Athletic.
La Football Association también impuso una multa de 28.000 £ al entrenador después de acusarle en julio de desprestigiar al fútbol. La FA confirmó que la sanción suspendida se activará si Eckert incumple las normas relativas a la observación de los entrenamientos de otros clubes. Eckert ya podrá dirigir al Southampton cuando reciba al Portsmouth en el St Mary's Stadium el domingo.
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Consecuencias graves para el Southampton
La decisión de la FA llega después de los duros castigos impuestos anteriormente por la English Football League. La EFL expulsó al Southampton del play-off de ascenso del Championship de la pasada temporada después de que admitiera haber espiado al Middlesbrough, al Oxford United y al Ipswich Town.
Una comisión independiente concluyó que Eckert había orquestado un «plan premeditado y deliberado» para espiar a sus rivales. Además de la expulsión, el Southampton ha sido sancionado con una deducción de cuatro puntos para la presente campaña. Al becario analista Will Salt, que fue sorprendido grabando una sesión de entrenamiento del Middlesbrough en mayo, el Southampton le ha ofrecido desde entonces un puesto permanente en la academia.
Solak reacciona a la decisión
Tras el anuncio del miércoles, el propietario Dragan Solak defendió con firmeza a su entrenador al tiempo que criticó a la English Football League, al afirmar: "Me complace que el panel independiente haya llegado a una decisión y que tengamos una resolución. Ya hemos sufrido bastante, y agradecemos que el panel lo haya reconocido. Estamos convencidos de que el entrenador ha aprendido de este asunto, y una sanción suspendida le permite continuar en su cargo. Creo firmemente que Tonda es uno de los entrenadores jóvenes más apasionantes de Europa y, una vez eliminada esta distracción, estoy convencido de que puede llevar al equipo a una temporada exitosa. Me gustaría dar las gracias a nuestros aficionados por apoyarnos y mostrar tanto respaldo al equipo en un momento en el que los hemos necesitado más que nunca. El proceso de la FA ha sido una experiencia positiva. Tonda ha tenido la oportunidad de mostrarse abierto y sincero con el panel, y el panel ha podido ver que es, sencillamente, una buena persona que tomó malas decisiones. No se puede decir lo mismo del proceso de la EFL, y la manera en que posteriormente nos han tratado es algo que no olvidaremos. Sin embargo, ahora es el momento de mirar hacia adelante, hacia lo que creo que será un gran futuro para nuestro club".
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Pasando página tras el Spygate
Eckert debe centrarse ahora en escalar posiciones en la clasificación y revertir la deducción de cuatro puntos que actualmente deja al Southampton en la 13.ª posición. Con la sanción suspendida pendiendo sobre su cabeza hasta 2028, Eckert sabe que cualquier nueva infracción provocará su ausencia inmediata del banquillo. El Southampton intentará lograr una victoria crucial contra el Portsmouth este domingo para dejar definitivamente atrás la polémica.
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