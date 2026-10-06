Según un comunicado detallado publicado por Ronaldo, el delantero explicó la secuencia de acontecimientos sobre su situación en la selección tras el Mundial de 2026.

Ronaldo declaró: «Como prometí, he decidido relatar, en primera persona y de manera directa, las circunstancias que rodearon la última concentración de la selección. Después del Mundial de 2026, redacté una carta al pueblo portugués, que todavía conservo, con las palabras que quiero compartir con ellos cuando deje nuestro equipo para siempre».

Continuó: «Al final del torneo, justo en el vuelo de regreso desde Estados Unidos, el presidente de la Federación me pidió, e insistió, que reconsiderara mi decisión de marcharme porque la FPF quería que siguiera».

Respaldó a Jesus como seleccionador y aceptó un plan de juego específico. Ronaldo explicó: «En ese mismo momento, me presentó un plan para mi papel en el equipo. Me dijo que jugaría en el primer y en el último partido y que, por motivos de gestión física, siempre haría de tres a cuatro sustituciones por partido».

A pesar de ello, Jesus le pidió que jugara en Noruega. Ronaldo añadió: «Esta petición se salía un poco de mi plan de recuperación física y entrenamiento, ya que se suponía que solo iba a jugar el día 4 en el Dragão, pero por supuesto dije que sí. Me respondió que debía estar preparado porque iba a jugar 30 minutos.

»Todo el mundo conoce el resto. Calenté después del descanso, vi pasar los minutos y no me llamó. El entrenador había faltado a su palabra conmigo. Al final del partido, solo quería que todo terminara con una victoria y que me dejaran solo».