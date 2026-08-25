El Tottenham ha comprometido 319 millones de libras en siete fichajes este verano, con Savinho como la última incorporación de alto perfil procedente del Manchester City por 75 millones de libras iniciales, más 10 millones en variables.

En su rueda de prensa del martes, De Zerbi expresó su entusiasmo por el extremo brasileño, pero destacó un área concreta de mejora. El técnico del Tottenham quiere que el atacante añada más goles a su impresionante capacidad de regate.

«Si analizas a los otros mejores extremos del mundo, muchos de ellos marcan entre 10 y 15 goles por temporada», explicó De Zerbi. «Tiene las cualidades, quizá sean sus hábitos. Tiene que cambiar hábitos porque tiene que centrarse en las asistencias, el regate en el uno contra uno y también en marcar».