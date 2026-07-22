El entrenador del Southampton, Tonda Eckert, ha sido acusado de tres infracciones de las normas de la FA tras el escándalo del «Spygate»

Pese a la posible sanción personal contra su entrenador, el Southampton ha mostrado su apoyo público. En un comunicado, el club ha indicado: «El Southampton Football Club y el entrenador del primer equipo, Tonda Eckert, toman nota de los cargos presentados hoy por la FA por incumplir la norma E3.1. Tonda y el club seguirán cooperando plenamente con la FA.

Nuestra atención sigue centrada en los preparativos para la temporada 2026-27 de la Championship. El club sigue apoyando plenamente a Tonda y a su cuerpo técnico mientras trabajamos para alcanzar nuestro objetivo de volver a la Premier League.

«No podemos hacer más comentarios mientras el proceso siga en curso, pero informaremos a la afición tan pronto como podamos hacerlo».

Este respaldo se produce tras las declaraciones del propietario del club, Dragan Solak, quien poco después del escándalo prometió apoyar al técnico alemán. Solak lo describió como un «entrenador con un talento extraordinario» y consideró que merecía una segunda oportunidad para rectificar sus errores.