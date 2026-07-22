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El entrenador del Southampton, Tonda Eckert, ha sido acusado de tres infracciones de las normas de la FA tras el escándalo del «Spygate»
La FA actúa tras la investigación por espionaje
La FA ha anunciado una sanción tras investigar actividades clandestinas en los partidos contra Oxford United, Ipswich Town y Middlesbrough la temporada pasada. Se presentaron pruebas de que el club usó a un becario para grabar los entrenamientos del rival y obtener ventajas tácticas, algo que Eckert admitió haber autorizado.
Tiene siete días para responder, aunque talkSPORT asegura que no lo hará. La sanción agrava una crisis que ya costó a los Saints la eliminación de los play-offs de la Championship en mayo: ganaron 2-1 al Middlesbrough, pero la comisión disciplinaria de la EFL los reemplazó en la final.
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El Southampton expresa su pleno apoyo al entrenador
Pese a la posible sanción personal contra su entrenador, el Southampton ha mostrado su apoyo público. En un comunicado, el club ha indicado: «El Southampton Football Club y el entrenador del primer equipo, Tonda Eckert, toman nota de los cargos presentados hoy por la FA por incumplir la norma E3.1. Tonda y el club seguirán cooperando plenamente con la FA.
Nuestra atención sigue centrada en los preparativos para la temporada 2026-27 de la Championship. El club sigue apoyando plenamente a Tonda y a su cuerpo técnico mientras trabajamos para alcanzar nuestro objetivo de volver a la Premier League.
«No podemos hacer más comentarios mientras el proceso siga en curso, pero informaremos a la afición tan pronto como podamos hacerlo».
Este respaldo se produce tras las declaraciones del propietario del club, Dragan Solak, quien poco después del escándalo prometió apoyar al técnico alemán. Solak lo describió como un «entrenador con un talento extraordinario» y consideró que merecía una segunda oportunidad para rectificar sus errores.
Detalles de las operaciones del «Spygate»
La investigación reveló un sistema de recopilación de información y criticó la presión sobre el personal junior para hacer labores de reconocimiento. El plan se descubrió cuando el becario William Salt fue sorprendido grabando al Middlesbrough en el Riverside Stadium. Luego se supo que el club también espió a otros rivales, como Oxford United y al centrocampista del Boro, Hayden Hackney. Eckert ha pedido disculpas por el daño causado.
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Nos preparamos para una temporada difícil.
La presentación de los cargos llega en el peor momento, pues el Southampton se prepara para una exigente temporada en la Championship que arranca el 16 de agosto en Watford. Tras quedarse a las puertas de la Premier League por su expulsión, los Saints empezarán con cuatro puntos menos. El proyecto a largo plazo sigue centrado en Eckert, cuyo contrato dura hasta 2027.
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