El entrenador del Santos insiste en que Neymar «está ganando fuerza» en su intento por entrar en la convocatoria de Brasil para el Mundial, a pesar de su discreta actuación en la Copa Sudamericana

El martes en Buenos Aires, Santos empató 1-1 con San Lorenzo y ve sus opciones en la Copa Sudamericana casi agotadas. El equipo mostró un rendimiento flojo y Neymar, pese a participar en el gol de Gabigol, no pudo imponer su juego. El resultado deja al gigante brasileño colista del Grupo D con solo dos puntos en tres jornadas.

A pesar de las críticas, Cuca destacó lo positivo: «Neymar mejoró en la segunda parte; tuvo más espacios, creó ocasiones y mostró inteligencia. Lo veo fuerte y cada vez más».