Getty Images Sport
Traducido por
El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, arremete duramente contra el Barcelona por el caso Negreira y elogia a Italia por el Calciopoli
Mourinho elogia a la justicia italiana por el caso Calciopoli
Mourinho nunca ha rehuido la polémica y sus últimas declaraciones han sacudido el mundo del fútbol. Antes de un importante duelo de la Champions League en el Estadio Olímpico, el técnico portugués se detuvo a reflexionar sobre las diferencias entre la forma en que Italia y España afrontan los grandes escándalos de corrupción. El exentrenador del Inter de Milán y la Roma expresó su admiración por la manera en que las autoridades italianas abordaron la investigación sobre amaños de partidos de 2006 que cambió el panorama de la Serie A.
«Solo os diré una cosa. Felicidades a Italia. ¿Sabéis por qué? Porque es el único país donde el Calciopoli fue de verdad el Calciopoli. El único. Porque lo que pasó en España, todo el mundo sabe lo que pasó y, aun así, no se respira bien. Hasta ahora, no ha pasado nada, no ha pasado nada», declaró Mourinho a Amazon Prime, según recoge Football Italia.
- Getty Images Sport
El caso Negreira, bajo la lupa
Las declaraciones de Mourinho aluden directamente al «caso Negreira», un escándalo que planea sobre el Barcelona desde hace varios meses. Las acusaciones se refieren a los cuantiosos pagos que el club catalán realizó a una empresa propiedad de Jose Maria Enriquez Negreira, quien fue vicepresidente del comité técnico de árbitros de España entre 2001 y 2018. Aunque el Barcelona ha negado de forma reiterada y tajante haber cometido irregularidad alguna, la magnitud de los pagos ha provocado una condena generalizada entre sus rivales.
El entrenador del Real fue tajante al pronosticar cómo juzgará la historia esta situación si las autoridades no toman medidas importantes. «Si no pasa nada, puede que sea el mayor escándalo de corrupción arbitral del fútbol mundial. No hay nada más que decir», afirmó Mourinho.
Un regreso emotivo al Estadio Olímpico
Aunque sus comentarios sobre el fútbol español acapararon los titulares, el motivo de la entrevista era el emotivo regreso de Mourinho a Roma. Es la primera vez que vuelve a pisar el Estadio Olímpico desde su salida de la Roma a principios de 2024. Durante su etapa en la capital, Mourinho alcanzó la categoría de leyenda al llevar al club a conquistar la primera edición de la Europa Conference League y alcanzar la final de la Europa League un año después.
El actual entrenador de la Roma, Gian Piero Gasperini, reconoció el vínculo especial entre la afición y el hombre conocido como «The Special One». «Nuestra afición sentía, sin duda, cariño por Mourinho, así que merecerá todo el reconocimiento que reciba. Son cosas que la gente siente y no se pueden evitar. Al mismo tiempo, estoy convencido de que, cuando empiece el partido, todas las emociones quedarán a un lado y la gente apoyará únicamente a la Roma», dijo Gasperini.
- AFP
Aumenta la tensión en la Champions League
Esta situación se desarrolla en plena fase liga de la Champions League, donde cada punto es vital. La UEFA ya ha confirmado que sigue de cerca lo que ocurre en España, tras recibir de Madrid un volumen considerable de documentación sobre la investigación en curso acerca de la conducta del Barcelona. La decisión de Mourinho de pronunciarse ahora añade un componente de guerra psicológica a una temporada europea ya de por sí explosiva.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias