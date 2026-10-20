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Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Donny Afroni
Traducido por

El entrenador del RB Leipzig, Martin Demichelis, se deshace en elogios hacia Yan Diomande antes del difícil duelo contra el Real Madrid

Y. Diomande
Real Madrid
Martín Demichelis
RB Leipzig
Liga de Campeones

El entrenador del RB Leipzig, Martin Demichelis, ha expresado su profunda admiración por Yan Diomande mientras su equipo se prepara para un gran duelo de Champions League en el Santiago Bernabéu. Pese a una reciente y abultada derrota en la Bundesliga, el técnico argentino confía en que su plantilla pueda poner en serios apuros al gigante español.

  • Admirando a Diomande a través de la pantalla

    En la previa del duelo en la capital española, Demichelis se detuvo a hablar del talento de Diomande, que se ha convertido en una pieza clave para el Real Madrid desde que salió de Alemania. El entrenador del Leipzig admitió con franqueza que apenas tuvo ocasión de dirigir al atacante en persona. Nombrado técnico del Leipzig en julio, cuando Diomande estaba disputando el Mundial, explicó que ha seguido el talento y la evolución del extremo casi por completo a través de la televisión, en lugar de verlos de primera mano en el campo de entrenamiento.

    «No pude disfrutar mucho de él. Me habían nombrado entrenador del Leipzig en julio y el jugador estaba en el Mundial, así que conozco a Yan prácticamente más por haberlo visto en la televisión o en un ordenador que por haber podido disfrutar de él sobre el terreno de juego», explicó Demichelis en una entrevista con AS.

  • RB Leipzig v Eintracht Frankfurt - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Demichelis elogia el rápido ascenso de Diomande

    Aunque ha seguido el talento y la rápida progresión del extremo casi exclusivamente a través de la televisión,

    el entrenador destacó las increíbles cualidades físicas del jugador, señalando su capacidad para pasar de 0 a 100 en apenas unos metros y su versatilidad en ambas bandas. Sin embargo, Demichelis subrayó que, aunque una institución de prestigio como el Real Madrid lo rodeará de entrenadores de élite y compañeros de talla mundial, la evolución del joven a largo plazo dependerá, en última instancia, de su motivación y de su deseo constante de mejorar.

    «Es de esos jugadores que hoy marcan la diferencia, tanto por la izquierda como por la derecha, por su gran manejo y control del balón con ambos pies. Dependerá de él, en esa gran institución que es el Real Madrid, cómo acompañe su evolución. No tengo ninguna duda de que va a tener grandes entrenadores y grandes compañeros, pero dependerá un poco más de él, de sus ganas de superarse», añadió el entrenador.

  • Respetando la amenaza que supone Kylian Mbappe

    El entrenador es plenamente consciente de que perder la concentración, aunque solo sea un segundo, podría costarles caro ante la eficacia de los locales, especialmente por el planteamiento táctico actual de Jose Mourinho en la capital española. Buena parte de la preparación táctica de Demichelis se centra en neutralizar la velocidad y la eficacia de la delantera del Madrid. Señaló en particular a Kylian Mbappe como la mayor amenaza y destacó que el francés puede convertir una simple jugada defensiva en un gol en un abrir y cerrar de ojos.

    «Tomemos a Mbappe como ejemplo: demuestra que solo necesitan dos pases para que cualquiera de sus delanteros supere la defensa, se cuele en espacios donde apenas hay sitio y, con un solo regate, bata al portero y remate la jugada sin siquiera apoyar el otro pie. Por eso es único. Tendremos que estar muy atentos a las transiciones ofensivas, rapidísimas, del Real Madrid y, al mismo tiempo, ser capaces de entrar nosotros en el partido. Los equipos de Jose se caracterizan mucho por eso: por ser compactos, por saber cuándo recuperar el balón y cuándo atacar», analizó.

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  • Bayer 04 Leverkusen v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Redención en el Bernabéu

    Tras la dolorosa derrota por 6-1 ante el Bayern de Múnich, Demichelis exige una reacción de sus jugadores frente a los campeones de Europa. Subrayó que el Leipzig debe ser más valiente con el balón para evitar los letales contraataques liderados por Kylian Mbappe, a quien describió como una amenaza única, capaz de marcar sin siquiera tener que acomodar los pies.

    «Somos un equipo totalmente distinto al que éramos. En realidad, el otro día no fuimos nosotros mismos en ninguno de los aspectos que considero importantes en el fútbol, con y sin balón. Estoy totalmente convencido de que será muy fácil cambiar lo que fuimos el otro día contra el Bayern», concluyó Demichelis.

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