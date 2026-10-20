En la previa del duelo en la capital española, Demichelis se detuvo a hablar del talento de Diomande, que se ha convertido en una pieza clave para el Real Madrid desde que salió de Alemania. El entrenador del Leipzig admitió con franqueza que apenas tuvo ocasión de dirigir al atacante en persona. Nombrado técnico del Leipzig en julio, cuando Diomande estaba disputando el Mundial, explicó que ha seguido el talento y la evolución del extremo casi por completo a través de la televisión, en lugar de verlos de primera mano en el campo de entrenamiento.

«No pude disfrutar mucho de él. Me habían nombrado entrenador del Leipzig en julio y el jugador estaba en el Mundial, así que conozco a Yan prácticamente más por haberlo visto en la televisión o en un ordenador que por haber podido disfrutar de él sobre el terreno de juego», explicó Demichelis en una entrevista con AS.