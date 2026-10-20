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El entrenador del RB Leipzig, Martin Demichelis, se deshace en elogios hacia Yan Diomande antes del difícil duelo contra el Real Madrid
Admirando a Diomande a través de la pantalla
En la previa del duelo en la capital española, Demichelis se detuvo a hablar del talento de Diomande, que se ha convertido en una pieza clave para el Real Madrid desde que salió de Alemania. El entrenador del Leipzig admitió con franqueza que apenas tuvo ocasión de dirigir al atacante en persona. Nombrado técnico del Leipzig en julio, cuando Diomande estaba disputando el Mundial, explicó que ha seguido el talento y la evolución del extremo casi por completo a través de la televisión, en lugar de verlos de primera mano en el campo de entrenamiento.
«No pude disfrutar mucho de él. Me habían nombrado entrenador del Leipzig en julio y el jugador estaba en el Mundial, así que conozco a Yan prácticamente más por haberlo visto en la televisión o en un ordenador que por haber podido disfrutar de él sobre el terreno de juego», explicó Demichelis en una entrevista con AS.
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Demichelis elogia el rápido ascenso de Diomande
Aunque ha seguido el talento y la rápida progresión del extremo casi exclusivamente a través de la televisión,
el entrenador destacó las increíbles cualidades físicas del jugador, señalando su capacidad para pasar de 0 a 100 en apenas unos metros y su versatilidad en ambas bandas. Sin embargo, Demichelis subrayó que, aunque una institución de prestigio como el Real Madrid lo rodeará de entrenadores de élite y compañeros de talla mundial, la evolución del joven a largo plazo dependerá, en última instancia, de su motivación y de su deseo constante de mejorar.
«Es de esos jugadores que hoy marcan la diferencia, tanto por la izquierda como por la derecha, por su gran manejo y control del balón con ambos pies. Dependerá de él, en esa gran institución que es el Real Madrid, cómo acompañe su evolución. No tengo ninguna duda de que va a tener grandes entrenadores y grandes compañeros, pero dependerá un poco más de él, de sus ganas de superarse», añadió el entrenador.
Respetando la amenaza que supone Kylian Mbappe
El entrenador es plenamente consciente de que perder la concentración, aunque solo sea un segundo, podría costarles caro ante la eficacia de los locales, especialmente por el planteamiento táctico actual de Jose Mourinho en la capital española. Buena parte de la preparación táctica de Demichelis se centra en neutralizar la velocidad y la eficacia de la delantera del Madrid. Señaló en particular a Kylian Mbappe como la mayor amenaza y destacó que el francés puede convertir una simple jugada defensiva en un gol en un abrir y cerrar de ojos.
«Tomemos a Mbappe como ejemplo: demuestra que solo necesitan dos pases para que cualquiera de sus delanteros supere la defensa, se cuele en espacios donde apenas hay sitio y, con un solo regate, bata al portero y remate la jugada sin siquiera apoyar el otro pie. Por eso es único. Tendremos que estar muy atentos a las transiciones ofensivas, rapidísimas, del Real Madrid y, al mismo tiempo, ser capaces de entrar nosotros en el partido. Los equipos de Jose se caracterizan mucho por eso: por ser compactos, por saber cuándo recuperar el balón y cuándo atacar», analizó.
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Redención en el Bernabéu
Tras la dolorosa derrota por 6-1 ante el Bayern de Múnich, Demichelis exige una reacción de sus jugadores frente a los campeones de Europa. Subrayó que el Leipzig debe ser más valiente con el balón para evitar los letales contraataques liderados por Kylian Mbappe, a quien describió como una amenaza única, capaz de marcar sin siquiera tener que acomodar los pies.
«Somos un equipo totalmente distinto al que éramos. En realidad, el otro día no fuimos nosotros mismos en ninguno de los aspectos que considero importantes en el fútbol, con y sin balón. Estoy totalmente convencido de que será muy fácil cambiar lo que fuimos el otro día contra el Bayern», concluyó Demichelis.
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