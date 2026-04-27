Sobre la recuperación de sus jugadores clave antes de los partidos decisivos, el entrenador comentó: «Esa es la magia de la Liga de Campeones: todos quieren estar y eso da una energía especial».

El mago del balón Khvicha Kvaratskhelia lo confirmaba: «Será un partido difícil, el Bayern está en buena forma, pero nosotros somos el PSG. Somos capaces de todo y podemos ganar a cualquiera».

Respetó a Manuel Neuer: «Es uno de los mejores porteros del mundo, una leyenda, sabemos de lo que es capaz». Pero recordó: «La última vez le marcamos dos goles...».

Eso ocurrió en la semifinal del Mundial de Clubes, que acabó 2-0 para el PSG. En la fase de grupos de la Champions, sin embargo, el Bayern ganó 2-1 en París. Los bávaros han ganado los últimos cinco duelos en la competición (7-1 en goles).