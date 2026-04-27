«Vincent Kompany es un entrenador de primer nivel; ya lo demostró en Inglaterra. Hemos visto lo difícil que es enfrentarse a ellos. Es uno de los equipos que más me gusta ver», comentó el español el lunes. «Siempre atacan y marcan una cantidad increíble de goles. Es un auténtico placer ver jugar a un equipo así».
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El entrenador del PSG, impresionado por el gran partido de la Champions de Kompany: a Luis Enrique «le encanta» ver los partidos del Bayern de Múnich
Al preguntarle por el extremo Michael Olise, el técnico de 55 años respondió: «Me gustan todos los jugadores del Bayern, no solo Michael Olise; todos han demostrado su nivel». ¿Y el alma del juego muniqués? «Kimmich, Kane, Musiala, Olise, Díaz, Laimer, Upamecano, Tah, Neuer, Stanisic… todos; tienen estrellas, pero la clave es el equipo», respondió.
El técnico espera un «partido atractivo para todos», con un campeón seguro de sí mismo. «Estamos en muy buena forma», añadió Enrique. «En estos duelos los detalles marcan la diferencia; debemos estar preparados para cualquier escenario. Confiamos, aunque sabemos que nos espera una tarea difícil».
- AFP
El PSG, con todo su plantel, se mide al FC Bayern: «Esa es la magia de la Liga de Campeones».
Sobre la recuperación de sus jugadores clave antes de los partidos decisivos, el entrenador comentó: «Esa es la magia de la Liga de Campeones: todos quieren estar y eso da una energía especial».
El mago del balón Khvicha Kvaratskhelia lo confirmaba: «Será un partido difícil, el Bayern está en buena forma, pero nosotros somos el PSG. Somos capaces de todo y podemos ganar a cualquiera».
Respetó a Manuel Neuer: «Es uno de los mejores porteros del mundo, una leyenda, sabemos de lo que es capaz». Pero recordó: «La última vez le marcamos dos goles...».
Eso ocurrió en la semifinal del Mundial de Clubes, que acabó 2-0 para el PSG. En la fase de grupos de la Champions, sin embargo, el Bayern ganó 2-1 en París. Los bávaros han ganado los últimos cinco duelos en la competición (7-1 en goles).