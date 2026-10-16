El Nottingham Forest tiene un calendario exigente y perder a Gibbs-White sería un duro golpe. Glasner dio más detalles sobre cuándo tomará la decisión definitiva acerca de su convocatoria.

«Sufrió una lesión muscular leve en el Palace, así que tenemos que ver cómo responde hoy y cómo afronta el entrenamiento de mañana. Después tomaré la decisión definitiva», declaró Glasner. Y añadió: «No parece demasiado grave, así que existe la posibilidad de que esté disponible».