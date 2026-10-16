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Crystal Palace FC v Nottingham Forest FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traducido por

El entrenador del Nottingham Forest, Oliver Glasner, ofrece una actualización clave sobre la lesión de Morgan Gibbs-White antes del duelo contra el Arsenal

O. Glasner
M. Gibbs-White
Nottingham Forest
Nottingham Forest vs Arsenal
Arsenal
Premier League

El entrenador del Nottingham Forest, Oliver Glasner, ha confirmado que Morgan Gibbs-White se someterá a una prueba física de última hora antes del esperado partido de la Premier League contra el vigente campeón, el Arsenal. Gibbs-White sufrió una leve molestia muscular en la reciente derrota del Forest en el campo del Crystal Palace, por lo que el club está pendiente de si logrará recuperarse a tiempo para el encuentro del fin de semana.

  • Preocupación en el Nottingham Forest por la lesión de Gibbs-White

    Glasner sigue de cerca el estado físico de Gibbs-White antes de la visita del Arsenal al City Ground. Gibbs-White sufrió el problema durante la derrota por 3-1 ante el Crystal Palace el pasado domingo y desde entonces no ha podido participar en los entrenamientos completos. En declaraciones a los medios el viernes, Glasner dijo: «Morgan Gibbs-White es duda. No ha podido entrenar con nosotros en toda la semana, pero parece que podrá participar en la sesión de mañana. Hoy ha trabajado de forma individual con nuestros técnicos de rehabilitación».

  • Crystal Palace FC v Nottingham Forest FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Prueba física de última hora para Gibbs-White

    El Nottingham Forest tiene un calendario exigente y perder a Gibbs-White sería un duro golpe. Glasner dio más detalles sobre cuándo tomará la decisión definitiva acerca de su convocatoria.

    «Sufrió una lesión muscular leve en el Palace, así que tenemos que ver cómo responde hoy y cómo afronta el entrenamiento de mañana. Después tomaré la decisión definitiva», declaró Glasner. Y añadió: «No parece demasiado grave, así que existe la posibilidad de que esté disponible».

  • Otros problemas de lesiones en la plantilla

    Al hablar de las adaptaciones físicas necesarias tras los parones internacionales, Glasner señaló: «En una temporada larga, estas situaciones ocurren, especialmente cuando los jugadores se marchan para jugar con sus selecciones durante más de dos semanas. No se trata de culpar a nadie; simplemente, cada entrenador tiene una forma distinta de entrenar, con una carga diferente a la que el cuerpo debe acostumbrarse».

    Por su parte, Nikola Milenkovic se entrenó el viernes tras varias semanas de ausencia. Sin embargo, Glasner confirmó: «Savona seguirá sin poder jugar el partido, e Igor tampoco».

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  • Nottingham Forest FC Training Session And Press Conference - UEFA Europa League 2025/26 Semi-Final First LegGetty Images Sport

    ¿Qué pasará ahora con el Nottingham Forest?

    El Nottingham Forest tiene una sesión de entrenamiento crucial el sábado en la que Gibbs-White y Milenkovic deberán demostrar que están en condiciones de jugar. Tras esta última evaluación, Glasner dará a conocer la convocatoria para enfrentarse al Arsenal, con la esperanza de que los jugadores que regresan ayuden a conseguir un resultado vital en la Premier League ante el vigente campeón.

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