Cuatro de los siete fichajes veraniegos del Newcastle tienen menos de 21 años, entre ellos Sean Steur, de 18 años, procedente del Ajax, lo que llevó a Jaissle a pedir paciencia con respecto a su proceso de adaptación.

Continuó: "Sabéis que normalmente se necesita un tiempo de adaptación, por eso dije que hay que tener paciencia con ellos y darles tiempo. Siempre es un proceso. No deberíamos meterles demasiada presión al principio. Es un objetivo del club trabajar con jóvenes talentos, desarrollarlos, y es bonito verlo porque esa es una identidad clara del club.

"Esa es también la razón por la que estoy aquí, porque estoy acostumbrado a trabajar con jóvenes talentos por mi etapa en Salzburgo y también he trabajado con estrellas en Arabia Saudí, así que encaja muy bien y se puede construir algo sobre esa base".

Reconociendo la ajustada ventana de preparación antes del arranque, el técnico destacó la necesidad de una rápida adaptación y del apoyo de la afición de St James' Park: "Sois conscientes, igual que yo, de que necesitamos arreglar cosas en muy poco tiempo. El momento no era ideal, pero en el fútbol no siempre se puede tener el momento perfecto, así que tenemos que sacar lo mejor de ello. En poco tiempo, tenemos que ser eficientes, tenemos que implantar la filosofía tanto como sea posible, cómo deben saltar al campo los chicos y transmitir los mensajes.

"Hasta ahora están haciendo un trabajo increíble. Están realmente comprometidos, aprenden rápido, pero será un proceso. Seguro que no estaremos al 100 % contra el Liverpool, pero con la afición detrás, con el apoyo desde la grada, podemos hacer cosas especiales aquí, en St James' Park. Ya pude sentirlo en los partidos amistosos".