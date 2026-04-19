El entrenador del Newcastle, Eddie Howe, ha dado un ultimátum a Sandro Tonali y Anthony Gordon sobre su futuro en el club, ante los rumores que los vinculan con el Manchester United y el Liverpool

El ambiente en St James' Park se volvió tóxico tras el pitido final contra el Bournemouth, con los aficionados abucheando a un equipo que ha perdido ocho de sus últimos once partidos de la Premier League.

En medio de rumores que vinculan a Gordon con el Liverpool y a Tonali con el Manchester United, Howe exigió plena concentración a su plantel.

Al referirse al creciente sentimiento de negatividad que rodea al club, el entrenador Howe declaró: «Lo que diré es que lo que veo en los jugadores es un compromiso total. Sé que la prensa publicará distintas noticias en distintos momentos; es algo inherente a nuestra situación actual, como he dicho muchas veces. No es algo que yo quiera ni fomente. Quiero que los jugadores estén totalmente centrados y aquí, tanto emocional como físicamente, porque creo que no se pueden hacer ambas cosas».