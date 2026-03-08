El entrenador del Marsella, Habib Beye, explica la sorprendente sustitución temprana de Mason Greenwood tras el «fantástico» gol de la victoria del delantero estrella en el partido de la Ligue 1 contra el Toulouse

El momento decisivo del partido llegó al principio de la primera parte, cuando Greenwood demostró su precisión. Tras recibir un pase atrás milimétrico de Igor Paixao, el delantero inglés envió un disparo impresionante al ángulo superior de la portería. Este remate instintivo puso de manifiesto su habilidad de talla mundial y justificó su titularidad, dando al Marsella una ventaja crucial.

Sin embargo, la temperatura emocional del partido fue aumentando gradualmente, cambiando el panorama táctico. Greenwood se vio envuelto en un acalorado enfrentamiento con Aron Donnum, del Toulouse, que le valió una tarjeta amarilla al exjugador del Manchester United. Beye actuó con rapidez, claramente preocupado por que el temperamento de su jugador pudiera acarrearle una sanción más severa.