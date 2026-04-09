El entrenador del Marsella, Habib Beye, admite que la presencia de Mason Greenwood genera un «déficit defensivo»

El exjugador del Manchester United ha vuelto a mostrar un gran estado de forma esta temporada con el Marsella, con 25 goles y ocho asistencias en 39 partidos.

Su eficacia goleadora es indiscutible, pero su presencia ha generado debate en Marsella: Beye admite que debe mejorar en defensa. Algunos ven en Greenwood la mayor fortaleza y la debilidad más evidente del plantel.











