El certero remate del martes elevó la cuenta de Cherki a seis goles en 11 partidos en todas las competiciones esta temporada, con cuatro tantos en liga, dos asistencias y un gol en la Copa de la Liga.

Su brillante estado de forma en este inicio de temporada ya ha alimentado las especulaciones sobre si el exmediapunta del Lyon podría aspirar algún día a los máximos galardones individuales del fútbol. Sin embargo, el técnico italiano se apresuró a zanjar ese debate y a mantener el foco en el equipo.

Preguntado por si Cherki podría ganar el Balón de Oro en el futuro, el entrenador añadió: «No lo sé. Lo único que puedo decir es que este es un deporte de equipo, no un deporte individual. Erling [Haaland] es un jugador de primer nivel, igual que Rayan y Elliot. Tenemos que pensar en los 20/25 jugadores que hay en la plantilla».