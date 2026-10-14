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El entrenador del Fulham, Alvaro Arbeloa, recibe una cuantiosa multa de la FA por su explosiva diatriba contra el árbitro
La FA toma medidas contra Arbeloa
La Federación Inglesa de Fútbol ha confirmado que Arbeloa ha sido multado con 25.000 libras y ha recibido una advertencia oficial sobre su conducta futura. La sanción responde a los comentarios que hizo el español tras el empate 1-1 ante el Manchester United en Craven Cottage el 20 de septiembre. El organismo alegó que las declaraciones del entrenador después del partido constituyeron una conducta indebida, ya que insinuaban parcialidad y cuestionaban la integridad del equipo arbitral.
La FA detalló todas las medidas disciplinarias y señaló que, a juicio de la comisión independiente, las palabras del entrenador sugerían que los árbitros habían actuado de forma premeditada para influir en el resultado. El organismo mantiene directrices estrictas sobre cómo deben hablar los representantes de los clubes de las decisiones arbitrales ante los medios para proteger la reputación del fútbol.
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La Comisión Reguladora explica su decisión
La motivación escrita de la comisión independiente puso de relieve la gravedad de las insinuaciones de Arbeloa. Al sugerir que los árbitros intentaban compensar un error anterior, el entrenador fue más allá de la crítica táctica habitual y llegó a acusar a la PGMOL de parcialidad sistemática. La comisión señaló que ese tipo de declaraciones socavan la percepción de imparcialidad de la Premier League y hacen necesaria una medida disuasoria contundente.
La comisión indicó que «consideraba que esas palabras sugerían no solo que los árbitros habían actuado con parcialidad en repetidas ocasiones a lo largo del partido, sino también que incluso podría haber existido cierta premeditación por su parte y/o por parte de otras personas para tratar de compensar un error cometido en otro partido».
Los comentarios que desataron la polémica
La polémica se remonta a la explosiva entrevista de Arbeloa tras el partido, en la que pareció insinuar que factores externos influyeron en el arbitraje durante el empate 1-1 entre ambos equipos. El entrenador del Fulham se mostró visiblemente frustrado por varias decisiones durante el encuentro y lanzó una serie de acusaciones que, a juicio de la FA, traspasaron el límite al poner en duda la honradez misma del árbitro.
«Creo que todas las faltas fueron a su favor. Todas las decisiones fueron para ellos y yo sabía, sabía después del partido contra el Manchester City que no dejan que el Manchester United pierda aquí», dijo entonces Arbeloa, según recogió el Daily Mail.
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Impacto en la temporada del Fulham
Para el Fulham, esta distracción disciplinaria llega cuando Arbeloa todavía intenta implantar su filosofía en el club. Aunque el entrenador puede seguir dirigiendo a su equipo desde la banda, la advertencia deja claro que, si repite una conducta semejante, podría recibir una sanción más severa que le impida hacerlo. El club querrá dejar atrás el incidente y centrarse en sus próximos partidos de liga. El Fulham espera que su entrenador canalice su pasión hacia el rendimiento del equipo sobre el terreno de juego, en lugar de entrar en confrontaciones con las autoridades.
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