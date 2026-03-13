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El entrenador del Brighton, Fabian Hurzeler, revela el intercambio de mensajes con Mikel Arteta tras las críticas al Arsenal por «perder tiempo»
Una disculpa privada por las críticas públicas
«No quería armar ese revuelo, solo quería expresar lo que sentía», explicó Hurzeler al hablar de las repercusiones.
«No tiene nada que ver con lo que han conseguido, es increíble. Para mí, Arteta es uno de los mejores entrenadores del mundo, es un modelo a seguir, pero es importante expresar tu opinión y no ocultarla. Incluso cuando eres un club más pequeño».
Añadió: «Le envié un mensaje diciéndole que siento un enorme respeto por todos en el Arsenal. Si ganan la Premier League, sin duda se lo merecen, pero son cosas que me emocionaron, y soy una persona que se mantiene fiel a sus principios y opiniones. Se armó mucho revuelo, pero es importante defender tu opinión; eso sí, le dije a Mikel que le tengo un enorme respeto. Nada debería interponerse entre nosotros, y el trabajo continúa».
- AFP
Arteta responde a la oferta de paz
Arteta, en declaraciones previas al partido del Arsenal contra el Everton, confirmó haber recibido el mensaje, pero se mantuvo, como es habitual en él, muy reservado sobre los detalles concretos de su conversación. El español parecía dispuesto a dejar atrás la animadversión, elogiando la actitud de su homólogo del Brighton por ponerse en contacto directamente con él. La tensión entre ambos había sido palpable durante el partido, con al menos un acalorado intercambio observado por los espectadores desde la banda mientras los Gunners buscaban un resultado vital en su lucha por el título.
«No, eso es una conversación personal», dijo Arteta cuando se le preguntó por el mensaje. «Obviamente, ha hecho públicos ciertos comentarios que había hecho antes. Eso dice muchas cosas positivas de él como persona. Lo agradezco. Por lo demás, creo que es un entrenador fantástico. El trabajo que está haciendo en el Brighton es realmente muy bueno. No hay problema». Cuando le informaron inicialmente de que Hurzeler había sugerido que solo un equipo intentaba ganar el partido, Arteta se limitó a responder: «Vaya sorpresa».
El debate sobre las «artes oscuras» continúa
El motivo principal de la frustración de Hurzeler radica en lo que él percibe como una falta de coherencia en la forma en que los árbitros gestionan las pérdidas de tiempo y las interferencias en las jugadas a balón parado. Anteriormente afirmó que nadie se da cuenta, pero cuando el Arsenal tiene un córner y va ganando, a veces tarda más de un minuto solo en lanzarlo.
Este enfoque en las «tácticas sucias» ha acompañado al Arsenal a lo largo de toda la temporada, ya que el equipo de Arteta ha priorizado la eficiencia y la solidez defensiva junto con su talento ofensivo.
- AFP
Intercambiar opiniones en pleno apogeo de la carrera
A pesar del intercambio de mensajes, parece que los dos entrenadores siguen teniendo opiniones divergentes sobre la ética de las tácticas durante el partido. Hurzeler confirmó que, aunque el tono fue respetuoso, no necesariamente coincidieron en las cuestiones de fondo. «Sí, tuvimos un buen intercambio», añadió el técnico alemán. «Él compartió su opinión y yo compartí la mía. De eso se trata el fútbol: que cada uno defienda su postura».
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