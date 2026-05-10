El entrenador del Brentford se muestra «desconcertado» por las decisiones arbitrales, mientras el Manchester City se lleva una victoria crucial gracias a la suerte

El momento más polémico llegó en el 71’, con el 1-0 aún en el marcador. Kevin Schade cayó tras una entrada de Matheus Nunes, pero el árbitro Michael Salisbury ignoró las protestas y el VAR, James Bell, no intervino. La decisión dejó atónito al banquillo del Brentford, que perdió la ocasión de empatar en plena presión.

«Creo que la de Kevin Schade en la segunda parte era penalti. Así que fue realmente decepcionante», declaró Andrews a Sky Sports. Más tarde, en rueda de prensa, añadió: «No entiendo en qué mundo se tira al suelo si no hay contacto. Porque era un gol que nos habría devuelto al 1-1. Eso es lo que me cuesta comprender. El comentario que oí fue "no hubo suficiente contacto". Pero alguien tan rápido como Kevin Schade, con la mirada puesta en la portería, no estoy seguro de cuánto contacto espera [el árbitro]. Especialmente teniendo en cuenta lo rápido que es Kev y la naturaleza de la jugada».