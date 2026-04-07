El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, explica el curioso ejercicio de entrenamiento con bolígrafos tras hacerse viral el vídeo

Arteta es conocido por su forma de pensar poco convencional, ya que en otras ocasiones ha utilizado bombillas y carteristas profesionales para transmitir mensajes motivadores a su equipo. A pesar de la curiosidad del público por su último método, el técnico de 44 años se mostró reacio a revelar el significado metafórico concreto que se esconde tras los bolígrafos, y prefirió centrarse en el objetivo más amplio de la unidad del equipo.

En declaraciones previas al partido contra el Sporting, Arteta dijo: «En lugar de entrar en pánico, hay que entender, si eso ocurre, por qué ha ocurrido y aportar claridad. Siempre habrá un interrogante y eso es todo. Hay que vivir el presente, hay que darlo todo cada día. Ese es el listón que nos hemos marcado y forma parte de nuestra identidad y de este club de fútbol. Una sesión de entrenamiento debe tener diferentes elementos. Y tiene que estar relacionada con los mensajes que transmitimos y con los compromisos que hemos adquirido entre nosotros».